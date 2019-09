36 tấn bom Mỹ diệt 25 phiến quân trên 'đảo IS'

IraqĐòn không kích bằng 36 tấn bom của Mỹ xuống đảo Qanus đánh trúng nhiều mục tiêu và diệt 25 tay súng IS, theo thông báo của quân đội Iraq.

Các binh sĩ quân đội Iraq ngày 10/9 càn quét đảo Qanus trên sông Tigris ở phía bắc nước này, sau khi các tiêm kích F-15 và F-35 Mỹ trút hàng chục quả bom thông minh dẫn đường nhằm xóa sổ nơi trú ẩn của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên đảo.

"Tiêm kích Mỹ đã nhằm vào 37 mục tiêu cùng hệ thống hầm hào, hang động trên đảo Qanus, nơi trú ẩn của nhiều thành viên phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS)", phát ngôn viên Lực lượng chống khủng bố Iraq (CTS) Sabah Al-Numaan hôm qua cho biết. Al-Numaan cho hay khoảng 25 tay súng IS đã bị tiêu diệt trong đòn không kích.

Không quân Mỹ trút 36 tấn bom đạn xuống đảo nhỏ Tiêm kích Mỹ trút bom xuống 'đảo IS' hôm 10/9. Video: AFCENT.

Tướng Abdul Wahab Al-Saddi, chỉ huy CTS, cho biết hòn đảo nằm cách thủ đô Baghdad khoảng 280 km về phía tây bắc và đóng vai trò như một trạm dừng chân cho các tay súng IS từ Syria vượt biên sang Iraq. Thảm thực vật dày trên đảo biến nơi này thành "một khách sạn" cho phiến quân nghỉ ngơi dọc hành trình.

Một lý do khiến đảo Qanus trở thành nơi ẩn náu lý tưởng cho IS là quân đội Iraq không có sự hiện diện thường xuyên trong khu vực, tướng Al-Saddi nói. Theo báo cáo của Lầu Năm Góc, quân đội Iraq về tổng thể vẫn chưa đủ khả năng và cơ sở vật chất để chống lại IS trong các chiến dịch thường xuyên.

Trước khi tung đòn không kích, các máy bay không người lái Mỹ đã theo dõi và cung cấp tham số mục tiêu cho tiêm kích, đồng thời xác nhận không có dân thường trên đảo. Khi kiểm tra hòn đảo sau trận không kích, quân đội Iraq phát hiện một kho vũ khí gồm nhiều súng chống tăng RPG cùng rocket và bom tự chế (IED).

Vị trí đảo Qanus trên sông Tigris ở miền bắc Iraq. Đồ họa: DailyMail.

Một phần đảo Qanus cũng bị phá hủy sau đòn tấn công của Mỹ. "Điều quan trọng là IS đã mất khu vực này, chúng không thể sử dụng nó nữa", phát ngôn viên Al-Numaan nói thêm.

Cuộc không kích diễn ra hôm 10/9 với sự tham gia của nhiều siêu tiêm kích F-35A và tiêm kích hạng nặng F-15E. Quân đội Mỹ không công bố loại vũ khí được sử dụng, nhưng dường như đó là các quả bom GBU-31/B nặng hơn 900 kg và được dẫn đường bằng vệ tinh.

IS gần đây đẩy mạnh hoạt động sau khi Mỹ giảm sự hiện diện tại Syria và rút bớt nhân viên ngoại giao khỏi Iraq. Dù Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 7 tuyên bố IS đã bị đánh bại hoàn toàn, vẫn còn khoảng 14.000-18.000 phiến quân đang tham chiến tại Trung Đông, thực hiện hàng loạt vụ đánh bom tự sát, đốt phá mùa màng và ám sát dọc biên giới.

Vũ Anh (Theo Business Insider)