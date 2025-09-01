'Thế giới tương lai' ở Trung Quốc làm du khách choáng ngợp

Nhiều du khách phương Tây bất ngờ khi chứng kiến tốc độ phát triển của công nghệ Trung Quốc trong đời sống, từ robot phục vụ đến tàu điện chạy xuyên qua nhà chọc trời.

Khi Marc Guyon, một công dân Pháp sống tại Hong Kong, quyết định tới Thượng Hải hồi đầu tháng 8, điều anh mong chờ không phải kiến trúc Art Deco của thành phố mà chính là taxi không người lái và robot giao hàng trong khách sạn.

"Rất ấn tượng, Trung Quốc trông như tương lai vậy. Nhiều người chia sẻ trải nghiệm đó lên mạng và tôi cũng vậy", anh nói.

Những phản ứng này đang thúc đẩy một làn sóng "du lịch công nghệ" tại Trung Quốc. Đây là xu hướng được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút du khách đến để trực tiếp trải nghiệm công nghệ và cảnh quan đô thị hiện đại.

Trong vài năm qua, du lịch nước ngoài tới Trung Quốc bùng nổ khi chính phủ nới lỏng chính sách biên giới, cho phép công dân của hàng chục quốc gia được lưu trú tối đa 10 ngày không cần thị thực. Xu hướng đó trùng khớp với sự bùng nổ các bài đăng về du lịch Trung Quốc trên mạng xã hội. Trên TikTok, số video gắn thẻ "#chinatravel" đã vượt 215.000, trong đó gần 75% được đăng tải chỉ trong vòng một năm qua.

Ga Lý Tử Bá nổi tiếng ở Trùng Khánh. Ảnh: Travel + Leisure

Các video viral nhất khắc họa những thành phố lớn của Trung Quốc như một điểm đến "khoa học viễn tưởng", nơi du khách được trải nghiệm cuộc sống tương lai với hệ thống thanh toán bằng lòng bàn tay, drone giao đồ ăn hay taxi không người lái.

Với biệt danh "thủ đô cyberpunk", Trùng Khánh thành phố 30 triệu dân trở nên nổi tiếng qua hàng loạt video. Du khách quốc tế ấn tượng với cảnh quan đô thị ngoạn mục của thành phố miền núi này, tiêu biểu là hình ảnh tàu điện chạy xuyên qua một tòa nhà chung cư.

Dù một phần được chính phủ hỗ trợ, xu hướng này đã nhanh chóng lan tỏa và tác động rõ rệt đến ngành du lịch Trung Quốc. Nora Qu Ou, quản lý thương hiệu tại công ty lữ hành trực tuyến China Highlights, cho biết nhu cầu về "du lịch công nghệ" tăng mạnh từ sau đại dịch.

"Những năm gần đây, chúng tôi thấy nhiều du khách nước ngoài, đặc biệt từ châu Âu và Singapore yêu cầu đưa công nghệ vào lịch trình", cô nói. Các yêu cầu trải dài từ đi thử xe tự lái đến đặt đồ ăn giao bằng drone ở Vạn Lý Trường Thành. Với nhiều khách, đó là điểm nhấn khó quên của chuyến đi.

Drone giao đồ ăn ở Vạn Lý Trường Thành. Ảnh: Global Times

China Highlights đã bắt đầu đưa yếu tố công nghệ vào tour từ năm 2018 khi công ty giới thiệu du khách với hình thức thanh toán QR code và các cửa hàng bán lẻ thông minh - những điều khi đó còn khá mới mẻ và khiến du khách ấn tượng. Hiện tại, lối sống số ở Trung Quốc trở nên phổ biến. Khách du lịch thường tải Alipay hay WeChat Pay trước cả khi đến nơi.

Do đó, công ty tập trung vào các "trải nghiệm tương tác" như nhà hàng có robot phục vụ, hành trình tàu cao tốc hay siêu thị vận hành băng chuyền treo trên trần để giao hàng cho khách.

Không chỉ các công ty Trung Quốc, doanh nghiệp nước ngoài cũng đang khai thác phân khúc du lịch gắn với công nghệ. Ed Sander, chuyên gia tư vấn kinh doanh người Hà Lan và là người đam mê công nghệ Trung Quốc lâu năm, đã sáng lập Chinatechtrip từ năm 2018.

Từ khi Trung Quốc mở cửa biên giới năm 2023, Sander tổ chức các tour 10-20 người nước ngoài tham quan trụ sở các tập đoàn công nghệ như Alibaba, Xiaomi, cũng như các dự án robot giao hàng và hệ thống đường sắt cao tốc.

Các chuyến đi này thu hút cả giới đam mê công nghệ lẫn nhà đầu tư muốn hiểu về hệ sinh thái đổi mới của Trung Quốc và họ thường bất ngờ với những gì tận mắt chứng kiến, Sander cho biết.

"Nhiều người tham gia ngạc nhiên khi thấy Trung Quốc đã phát triển đến mức này", ông nói. Trước đó, ấn tượng của du khách thường bị chi phối bởi truyền thông phương Tây. Sau chuyến đi, họ có cái nhìn cân bằng hơn. Với một số người, chuyến đi còn tạo ra cú sốc khi họ nhận thấy sự chênh lệch về tốc độ phát triển giữa Trung Quốc và châu Âu.

Làn sóng du lịch tới Trung Quốc được dự báo còn tiếp tục khi Bắc Kinh gần đây nới lỏng thêm chính sách biên giới. Hiện công dân của 75 quốc gia được miễn thị thực hoặc áp dụng chế độ miễn thị thực song phương.

Trung Quốc ghi nhận hơn 38 triệu lượt xuất nhập cảnh của người nước ngoài trong nửa đầu năm 2025, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu chính thức. Riêng số lượt nhập cảnh miễn visa tăng gần 54% so với cùng kỳ. Hai trung tâm công nghệ lớn của nước này là Thượng Hải và Thâm Quyến chứng kiến lượng khách nước ngoài tăng vọt trong năm nay.

Tính đến đầu tháng 8, Thâm Quyến đã đón hơn 984.000 lượt khách quốc tế, tăng 44,7% so với cùng kỳ. Thượng Hải ghi nhận hơn 3,1 triệu lượt chỉ trong nửa đầu năm, tăng 53,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy vậy, phản ứng của du khách không chỉ toàn tích cực. Trên mạng, những lời ca ngợi các đổi mới công nghệ của Trung Quốc thường đi kèm lo ngại về việc làm và quyền riêng tư. Than phiền về ô nhiễm đô thị xuất hiện song song với những lời khen ngợi hết lời dành cho hệ thống đường sắt cao tốc.

Ngoài ra, Trung Quốc vẫn còn những điểm cần cải thiện trong trải nghiệm du khách. Nhiều người cho biết điều quan trọng là cần áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế như phổ biến tiếng Anh và sử dụng được các ứng dụng quốc tế.

Hoài Anh (Theo SCMP)