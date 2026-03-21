Thế giới trong tuần qua ảnh

Bà Marzia Rezaei bên mộ con trai Erfan, người thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel, tại nghĩa trang Behesht-e Zahra ở thủ đô Tehran của Iran ngày 16/3.

Chiến dịch tấn công của Mỹ - Israel nhằm vào Iran đã bước sang tuần thứ ba, trong đó Tehran vẫn là trọng điểm không kích với những vụ nổ làm rung chuyển thành phố cả ngày lẫn đêm. Nhiều người dân Tehran cho biết họ đang sống trong cả sợ hãi và tuyệt vọng khi liên tục hứng chịu những cuộc tấn công dữ dội.

Tính đến cuối tuần trước, Bộ Y tế Iran cho biết xung đột đã khiến hơn 1.300 người thiệt mạng, trong đó có hàng trăm phụ nữ và trẻ em, cùng khoảng 10.000 người bị thương. Ít nhất 25 bệnh viện ở Iran bị hư hại, một số nơi đã hoàn toàn ngừng hoạt động.