Thế giới trong tuần qua ảnh

Người dân Iran tham dự lễ tang Bộ trưởng Tình báo Esmail Khatib ở thủ đô Tehran ngày 20/3. Ít nhất 10 lãnh đạo cấp cao Iran, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng, đã thiệt mạng trong các đòn không kích của Mỹ - Israel kể từ khi xung đột bùng phát.
Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố "sẽ trả thù" cho tất cả những người bị Mỹ - Israel hạ sát.
Bà Marzia Rezaei bên mộ con trai Erfan, người thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel, tại nghĩa trang Behesht-e Zahra ở thủ đô Tehran của Iran ngày 16/3.
Chiến dịch tấn công của Mỹ - Israel nhằm vào Iran đã bước sang tuần thứ ba, trong đó Tehran vẫn là trọng điểm không kích với những vụ nổ làm rung chuyển thành phố cả ngày lẫn đêm. Nhiều người dân Tehran cho biết họ đang sống trong cả sợ hãi và tuyệt vọng khi liên tục hứng chịu những cuộc tấn công dữ dội.
Tính đến cuối tuần trước, Bộ Y tế Iran cho biết xung đột đã khiến hơn 1.300 người thiệt mạng, trong đó có hàng trăm phụ nữ và trẻ em, cùng khoảng 10.000 người bị thương. Ít nhất 25 bệnh viện ở Iran bị hư hại, một số nơi đã hoàn toàn ngừng hoạt động.
Chiến dịch tấn công của Mỹ - Israel nhằm vào Iran đã bước sang tuần thứ ba, trong đó Tehran vẫn là trọng điểm không kích với những vụ nổ làm rung chuyển thành phố cả ngày lẫn đêm. Nhiều người dân Tehran cho biết họ đang sống trong cả sợ hãi và tuyệt vọng khi liên tục hứng chịu những cuộc tấn công dữ dội.
Đám cháy bùng phát tại mỏ khí đốt Shah ở Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), sau khi địa điểm này hứng đòn tập kích bằng máy bay không người lái hôm 16/3.
Shah là mỏ khai thác khí đốt lớn nhất UAE và cũng là một trong những mỏ lớn nhất thế giới, với công suất khai thác khoảng 36 triệu m3 khí tiêu chuẩn mỗi ngày.
Kể từ khi xung đột bùng phát, hạ tầng năng lượng và giao thông vận tải UAE liên tục bị Iran nhắm mục tiêu. Sản lượng dầu hàng ngày của nước này đã giảm hơn một nửa, trong khi eo biển Hormuz bị phong tỏa khiến tập đoàn dầu khí quốc doanh ADNOC phải ngừng sản xuất trên diện rộng.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đăng video chứng minh mình còn sống hôm 16/3, sau khi Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho hay ông "không xuất hiện trước công chúng trong vài ngày qua" và nhận định những thông điệp của ông trên mạng xã hội được dựng bằng AI.
IRGC tuyên bố chỉ cần Thủ tướng Netanyahu còn sống, họ sẽ "dốc sức săn lùng và đoạt mạng" ông.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/3 thừa nhận "bị sốc" với đòn trả đũa của Iran, khi nước này tập kích cả những quốc gia láng giềng. Ông kêu gọi châu Âu, Trung Quốc giúp giải quyết tắc nghẽn ở eo biển Hormuz bằng cách điều tàu chiến đến khu vực này rà phá thủy lôi và hộ tống tàu hàng.
Tuy nhiên, nhiều đồng minh của Mỹ không đưa ra cam kết hoặc đã thẳng thừng từ chối đề nghị. Hàng loạt quốc gia khác, trong đó có Nga, Trung Quốc và Tây Ban Nha, đã phản đối chiến dịch của Mỹ - Israel và kêu gọi nhanh chóng chấm dứt xung đột.
Tổng thống Trump cũng đề nghị Trung Quốc lùi cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước khoảng một tháng để ông xử lý xung đột tại Trung Đông. Nhà Trắng hồi tháng 2 cho biết Tổng thống Trump dự kiến thăm Trung Quốc ngày 31/3-2/4 và hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình. Đây sẽ là lần đầu tiên ông Trump tới Bắc Kinh kể từ năm 2017.
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trong tuần cũng thách thức ông Trump điều tàu chiến Mỹ đến eo biển Hormuz.
Kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2, lưu lượng giao thông qua eo biển Hormuz đã giảm 95%. Trước cuộc chiến, mỗi ngày có khoảng 138 tàu đi qua huyết mạch hàng hải vốn vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu.
Công ty dữ liệu và phân tích Kpler ở Bỉ cho hay từ ngày 1/3 đến 19/3, chỉ có 114 lượt tàu hàng di chuyển qua eo biển Hormuz, trong đó có 69 tàu dầu, hầu hết di chuyển về phía đông để rời khỏi vịnh Ba Tư.
Người dân Israel trong hầm trú ẩn ở Holon khi Iran tập kích hôm 17/3.
Thủ tướng Netanyahu ngày 19/3 tuyên bố Iran "không còn khả năng làm giàu uranium cũng như sản xuất tên lửa đạn đạo" sau 20 ngày giao tranh, song không cung cấp bằng chứng. Ông cũng cho rằng xung đột sẽ kết thúc "nhanh hơn nhiều so với mọi người nghĩ", song không nêu mốc thời gian cụ thể.
IRGC sau đó khẳng định ngành công nghiệp tên lửa "vẫn hoạt động ổn định" ngay cả trong điều kiện xung đột, cũng như "không có vấn đề đáng lo ngại" trong nỗ lực gia tăng số lượng tên lửa. Iran vẫn tiến hành nhiều đợt phóng tên lửa đạn đạo mỗi ngày nhằm vào lãnh thổ Israel, cũng như căn cứ đồn trú của Mỹ và hạ tầng tại các nước láng giềng ở vùng Vịnh.
Giới chuyên gia cảnh báo các đợt tấn công ban đầu của Iran có thể chỉ sử dụng tên lửa đạn đạo đời cũ, nhằm kéo giãn lưới phòng không đối phương, buộc Mỹ - Israel và đồng minh tiêu hao lượng lớn tên lửa đắt tiền để đối phó. Những vũ khí hiện đại hơn có thể được triển khai ngay khi lưới phòng thủ Mỹ và đồng minh xuất hiện lỗ hổng.
Theo các cuộc họp kín giữa quan chức quốc phòng với quốc hội Mỹ tuần trước, Iran vẫn có thể còn tới 50% kho tên lửa và bệ phóng được cất giấu trong các hầm ngầm.
Một người đàn ông dùng đèn pin trong nhà tại Havana, Cuba.
Đảo quốc 10 triệu dân bị mất điện toàn quốc hôm 16/3 và khôi phục lại lưới điện sau 29 giờ, nhưng chính quyền cảnh báo tình trạng thiếu điện vẫn sẽ kéo dài do sản lượng phát điện không đủ.
Cuba đang đối mặt tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng sau khi nguồn cung bị gián đoạn vì các biện pháp trừng phạt của Mỹ, cũng như áp lực chính trị và thương mại lên Venezuela và Mexico, những bên cung cấp dầu chủ yếu cho quốc đảo.
Cuba và Mỹ đã tiến hành đối thoại nhằm xác định vấn đề song phương cần giải quyết. Quan chức chính quyền Tổng thống Trump tiết lộ Washington muốn Havana mở cửa kinh tế trong quá trình đàm phán thỏa thuận song phương.
Giới chức Cuba cũng tuyên bố mở cửa, gỡ bỏ mọi rào cản, chào đón nhà đầu tư Mỹ và nước ngoài, đặc biệt là cộng đồng người Cuba sinh sống ở nước ngoài.
Người đàn ông đứng trên đống đổ nát của bệnh viện cai nghiện ma túy tại thủ đô Kabul của Afghanistan ngày 17/3.
Afghanistan cáo buộc quân đội Pakistan tấn công địa điểm này khiến ít nhất 400 người thiệt mạng và 250 người bị thương. Islamabad bác bỏ, tuyên bố chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự.
Xung đột bắt đầu từ tháng trước đánh dấu leo thang nghiêm trọng nhất từ trước đến nay giữa Afghanistan và Pakistan, hai nước láng giềng có chung đường biên giới dài 2.600 km. Nguyên nhân xoay quanh việc Islamabad cáo buộc Kabul cho phép phiến quân sử dụng lãnh thổ Afghanistan làm nơi trú ẩn để thực hiện những cuộc tấn công vào đất Pakistan.
Hồng Hạnh (Ảnh: AP, AFP, Reuters)