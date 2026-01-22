Tổng thống Mỹ ký thành lập Hội đồng Hòa bình

Tổng thống Trump ký tên vào Điều lệ Hội đồng Hòa bình, đánh dấu thời điểm cơ quan quốc tế do ông khởi xướng bắt đầu hoạt động.

Lễ ký kết Điều lệ Hội đồng Hòa bình diễn ra tại Davos, Thụy Sĩ, hôm nay với sự tham dự của đại diện gần 20 quốc gia, chủ yếu từ Trung Đông và Nam Mỹ, không có quốc gia Tây Âu nào. "Chúc mừng Tổng thống Donald Trump, điều lệ đã có hiệu lực đầy đủ. Hội đồng Hòa bình giờ đây đã trở thành tổ chức quốc tế chính thức", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt phát biểu tại sự kiện.

Tổng thống Trump tuyên bố thế giới hiện nay "hòa bình hơn" so với trước khi ông nắm quyền, khẳng định Hội đồng Hòa bình sẽ sớm giúp đàm phán để đạt được nền hòa bình lâu dài ở Gaza.

Tổng thống Trump giơ Điều lệ Hội đồng Hòa bình tại lễ ký hôm nay. Ảnh: AFP

Theo ông, chiến dịch quân sự của Israel ở Dải Gaza "thực sự sắp kết thúc" và Hamas phải giải giáp theo thỏa thuận ngừng bắn, nếu không sẽ đối mặt với nguy cơ bị xóa sổ. "Họ sinh ra đã cầm súng. Giờ họ phải từ bỏ vũ khí", Tổng thống Mỹ nói.

Ông Trump tuyên bố Hội đồng Hòa bình đã bắt đầu hoạt động và "đang vận hành tốt", ca ngợi nỗ lực xây dựng kế hoạch hòa bình cho xung đột ở Dải Gaza. "Chúng tôi đã công bố kế hoạch chấm dứt vĩnh viễn xung đột Gaza. Tôi rất vui mừng thông báo tầm nhìn của chúng tôi đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhất trí thông qua vào cuối năm ngoái", ông cho hay.

Hội đồng Hòa bình theo kế hoạch ban đầu của ông Trump là nhóm nhỏ các lãnh đạo thế giới có trách nhiệm giám sát kế hoạch hòa bình tại Dải Gaza. Tuy nhiên, quy mô của cơ quan này đã mở rộng, khi ông gửi lời mời tới khoảng 60 quốc gia và ám chỉ hội đồng sẽ sớm đứng ra hòa giải các xung đột toàn cầu, giống như "Hội đồng Bảo an thu nhỏ".

Lãnh đạo các nước thành viên Hội đồng Hòa bình tại lễ ký ở Davos, Thụy Sĩ ngày 22/1. Ảnh: AFP

Khoảng 35 quốc gia đã nhận lời tham gia Hội đồng Hòa bình. Ngoài Mỹ, chưa thành viên thường trực nào của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc góp mặt tại tổ chức này. Nga cho biết đang nghiên cứu đề xuất, Pháp đã từ chối, Anh nói hiện chưa tham gia, trong khi Trung Quốc chưa xác nhận có góp mặt hay không.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 20/1, Tổng thống Trump nói rằng Hội đồng Hòa bình có thể thay thế Liên Hợp Quốc, nhưng hai tổ chức sẽ tồn tại song song vì Liên Hợp Quốc "có tiềm năng rất lớn".

Huyền Lê (Theo CNN, AFP, Reuters)