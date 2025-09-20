Thế Giới Di Động thu gần 100.000 tỷ đồng trong 8 tháng

Tám tháng, doanh thu Thế Giới Di Động tiến sát mốc 100.000 tỷ đồng nhờ các ngành hàng lớn như laptop, điện máy, thực phẩm tươi sống... đều tăng.

Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) ghi nhận doanh thu 8 tháng đầu năm hơn 99.800 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty đạt 67% so với kế hoạch doanh thu cả năm là 150.000 tỷ đồng.

Chuỗi cửa hàng điện máy đóng góp hơn 44.500 tỷ đồng doanh thu, còn chuỗi điện thoại mang về trên 22.550 tỷ đồng. Ban lãnh đạo Thế Giới Di Động cho biết tháng 8 vốn là giai đoạn thấp điểm bán hàng nhưng doanh số vẫn trên đà đi lên, chủ yếu nhờ các ngành hàng lớn như máy tính xách tay và điện máy.

Đối với chuỗi bách hóa, Thế Giới Di Động thu gần 30.500 tỷ đồng trong 8 tháng. Sau giai đoạn tối ưu chi phí trong các tháng mưa nhiều, chuỗi này lấy lại quỹ đạo tăng trưởng doanh thu với mức cải thiện khoảng 4% mỗi tháng. Động lực tăng chủ yếu từ ngành hàng thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng nhanh.

Thế Giới Di Động cũng ghi nhận kết quả khả quan từ chuỗi nhà thuốc và chuỗi đồ dùng cho mẹ và bé, với doanh thu bình quân hàng tháng lần lượt đạt 1,8 tỷ đồng và 530 triệu đồng. Riêng chuỗi điện máy liên doanh tại Indonesia, tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ lên đến 70%, cao nhất trong số các chuỗi bán lẻ của công ty.

Tính đến cuối tháng 8, hệ thống bán lẻ của Thế Giới Di Động có gần 5.800 cửa hàng. Chuỗi bách hóa và điện máy chiếm phần lớn trong số này, lần lượt là 2.233 và 2.023 cửa hàng.

Tại cuộc gặp nhà đầu tư tháng trước, ông Nguyễn Đức Tài cho biết "đã tìm ra mô hình để mở rộng khắp cả nước" cho chuỗi bách hóa. Công ty dự kiến mở thêm 200 điểm bán cho chuỗi này trong những tháng cuối năm.

Trong một báo cáo phát hành cuối tháng 8, nhóm phân tích Công ty chứng khoán SSI dự phóng doanh thu của Thế Giới Di Động năm nay tăng 10%, lên 148.400 tỷ đồng. Doanh thu năm sau dự kiến tăng mạnh hơn (15%), lên 171.000 tỷ đồng nhờ động lực chính là chuỗi bách hóa, trong khi chuỗi điện thoại và điện máy dự kiến đi chậm lại sau giai đoạn hồi phục mạnh.

Nhóm phân tích Công ty Chứng khoán KB Việt Nam cũng có dự phóng kết quả kinh doanh khá tương đồng. Tuy nhiên, về triển vọng giá cổ phiếu, KB Việt Nam lạc quan hơn khi kỳ vọng giá mục tiêu hơn 90.100 đồng, tăng khoảng 15% so với vùng giá hiện tại (78.600 đồng). SSI cũng cho rằng mức hợp lý trong một năm tới là 87.000 đồng.

Phương Đông