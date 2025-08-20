Bách Hóa Xanh dự kiến lãi 600 tỷ đồng năm nay

Sau khoản lãi 205 tỷ đồng nửa đầu năm, Bách Hóa Xanh muốn có lợi nhuận sau thuế 600 tỷ đồng cho cả năm với kế hoạch mở mới 620 điểm bán.

Trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh gần đây, một nhà đầu tư đặt câu hỏi về lợi nhuận của chuỗi bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh Bách Hóa Xanh. Ông Vũ Đăng Linh, CEO Thế Giới Di Động (MWG), cho biết lợi nhuận sau thuế trong quý II của chuỗi đạt khoảng 182 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Bách Hóa Xanh lãi khoảng 205 tỷ đồng.

Kết quả trên cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 6 tháng đầu năm 2024 hơn 98 tỷ đồng. Đây là quý thứ 4 liên tiếp, chuỗi bán lẻ này ghi nhận lợi nhuận dương.

Với triển vọng từ nay tới cuối năm được ban lãnh đạo đánh giá khá tốt, chuỗi bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh này tự tin có thể đạt lợi nhuận sau thuế cả năm trên 600 tỷ đồng. Mức này vượt 20% mục tiêu tối thiểu 500 tỷ đã đề ra ban đầu.

Nói thêm về chiến lược sắp tới, ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch Hội đồng quản trị MWG, nói Bách Hóa Xanh sẽ có 3 hướng tập trung. Thứ nhất là tăng trưởng doanh thu thông qua tăng tốc mở rộng và tăng chất lượng của từng điểm bán cũ. Thứ hai là chuỗi tập trung nâng cao chất lượng hàng hóa và an toàn sản phẩm, nhất là thực phẩm tươi sống. Cuối cùng là tối ưu hóa để cải thiện lợi thuận ở các khâu vận hành cửa hàng, logistic (hiện đã về dưới 3%), nâng cao mối quan hệ với các đối tác cung cấp hàng hóa.

6 tháng đầu năm, tổng doanh thu của chuỗi Bách Hóa Xanh đạt khoảng 22.600 tỷ đồng, đóng góp gần 31% tổng doanh thu của MWG với mức tăng 16% so với cùng kỳ. So với kế hoạch cả năm, mức này mới hoàn thành khoảng 47%. Trong tháng 5-6, doanh thu lần lượt đạt khoảng 3.900 tỷ và 3.700 tỷ đồng, chững lại khi so với mức quanh 4.000 tỷ của các tháng đầu năm.

Trong cuộc họp, nhà đầu tư cũng đặt nghi vấn về việc doanh thu Bách Hóa Xanh những tháng gần đây có dấu hiệu chững lại. Ban lãnh đạo giải thích do ảnh hưởng từ mùa mưa, chuỗi đã có những biện pháp để cải thiện tình trạng hủy hàng, giúp lợi nhuận cải thiện đáng kể. Sang tháng 7, đà tăng trưởng doanh thu cũng đã phục hồi giúp Bách Hóa Xanh đạt gần 3.900 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với cùng kỳ và tăng 4% so với tháng 6.

Song song với triển vọng doanh thu phục hồi, chuỗi cũng tập trung cải thiện hiệu quả hoạt động. Trong quý II, đặc biệt là trong tháng 5 và tháng 6, công ty chủ động kiểm soát chi phí và giảm tỷ lệ hủy hàng. Nhờ vậy, lãi gộp và lợi nhuận hoạt động đều cải thiện rõ rệt. Dù doanh thu theo tháng có xu hướng giảm, lợi nhuận gộp toàn quý II vẫn tăng 15% và lợi nhuận sau thuế cao hơn 8 lần so với quý I.

Tính đến cuối tháng 6, công ty vận hành 2.184 cửa hàng và cũng đạt quy mô kỷ lục, vượt cả tháng 4/2022 - đỉnh điểm giai đoạn mở mới trước đây. So với đầu năm, họ đã có thêm 414 cửa hàng với hơn 50% tập trung ở miền Trung, vượt mục tiêu mở mới 400 điểm bán đề ra từ đầu năm. Các cửa hàng mới khai trương từ đầu năm đến nay đều ghi nhận tổng lợi nhuận hoạt động dương trong đó hơn 60% đã có lãi trước thuế và lãi vay (EBIT) dương tại cửa hàng.

Chi phí đầu tư cho mỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh, đặc biệt ở khu vực miền Trung, đã được giảm đáng kể so với trước đây do công ty đã tái cấu trúc được mô hình và chọn tập trung vào chất lượng cũng như bám sát các chỉ số kinh doanh yêu cầu. Ban lãnh đạo thừa nhận trước đây, họ có nhiều tham vọng khi đưa ra hàng loạt mô hình cho chuỗi, trong đó có cả các mô hình lớn lên tới 2-3 tầng mua sắm, chi phí đầu tư lớn và đặt nặng hơn về số lượng mở rộng. Sau khi tái cấu trúc, ban lãnh đạo nhận ra đó không phải hướng đi tốt nên đã thay đổi sang chú trọng chất lượng

Dự kiến đến cuối năm, chuỗi này sẽ mở thêm khoảng 200 điểm bán. Nếu thành công, họ sẽ mở mới tổng cộng 620 cửa hàng trong năm nay. Ban lãnh đạo tuyên bố từ năm sau, Bách Hóa Xanh có khả năng mở bình quân khoảng 1.000 điểm bán mỗi năm và bước đầu điểm danh ở thị trường miền Bắc. Với kế hoạch trên, chi phí vốn (CAPEX) dự kiến khoảng 1.500-2.000 tỷ đồng, nếu tính cả xe cộ và kho bãi sẽ lên tới 2.500 tỷ đồng.

"Chúng tôi tự tin đã tìm ra mô hình để mở rộng khắp cả nước, Bách Hóa Xanh đã bước vào giai đoạn mở mới và đạt hiệu quả", ông Nguyễn Đức Tài nhấn mạnh.

Nhân viên Bách Hóa Xanh đang tiến hành thanh toán cho khách hàng. Ảnh: MWG

Như vậy, sang năm tới, chuỗi bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh của MWG sẽ "Bắc tiến" - thị trường đang được thống lĩnh bởi chuỗi cửa hàng Win và WinMart+ của Tập đoàn Masan (MSN).

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán Vietcap nhận thấy cuộc đua gia tăng thị phần bán lẻ tạp hóa hiện đại đang tăng tốc giữa 2 doanh nghiệp đầu ngành. Điều này diễn ra trong bối cảnh cả hai đều xác định được mô hình kinh doanh có lợi nhuận cho các cửa hàng mới và các quy định tuân thủ thuế chặt chẽ hơn đối với kênh truyền thống.

Tất Đạt