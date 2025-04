Thế giới bán hơn 4 triệu xe điện trong quý đầu năm

Doanh số xe điện toàn cầu đạt hơn 4,1 triệu chiếc trong quý I/2025, tăng 29% so với cùng kỳ.

Thống kê do công ty nghiên cứu EV Rho Motion công bố ngày 15/4. Cụ thể, tính riêng tháng 3/2025, thế giới tiêu thụ 1,7 triệu xe điện, tăng 40% so với tháng trước. Tại Mỹ, báo cáo Urban Science ghi nhận doanh số các dòng xe điện hóa tăng 29,6% so với cùng kỳ, đạt 750.698 xe, chiếm 24,4% tổng lượng bán lẻ quý I. Tổng tiêu thụ ôtô tại Mỹ trong ba tháng đầu năm vượt 3 triệu chiếc, tăng 5,8% so với cùng kỳ 2024; riêng tháng 3 đạt 1,27 triệu xe, tăng 12,5%.

Xét theo khu vực, California dẫn đầu về tỷ lệ xe điện. Đáng chú ý, Washington lần đầu tiên lọt vào top 5 bang tiêu thụ xe điện nhiều nhất.

Xu hướng tương tự cũng diễn ra ở châu Âu. Tại Anh, thị trường xe điện ghi nhận tháng bán tốt nhất trong lịch sử, với hơn 100.000 chiếc giao đến tay khách hàng chỉ trong tháng 3. Doanh số xe điện thuần (BEV) tại quốc gia này tăng 42% tính từ đầu năm, trong khi tổng doanh số ôtô điện tăng 41% so với cùng kỳ, nhấn mạnh tốc độ điện hóa đội xe tại đây.

Xe điện Mini Cooper Electric trên dây chuyền sản xuất tại nhà máy BMW Mini ở Oxford, Anh. Ảnh:The Guardian

Tại Na Uy, theo số liệu mới nhất từ Hội đồng Thông tin Giao thông Đường bộ Na Uy (OFV), tỷ lệ xe điện mới đăng ký trong quý I/2025 đạt kỷ lục 89%, tăng từ mức 82,4% năm 2023 và 80% năm 2022. Quốc gia Bắc Âu này đang tiến gần hơn tới mục tiêu ngừng bán xe sử dụng động cơ đốt trong vào năm 2025.

Không nằm ngoài xu thế toàn cầu, thị trường ôtô Việt Nam cũng ghi nhận sự chuyển mình mạnh mẽ trong ba tháng đầu năm. Theo VinFast, hết quý I/2025, hãng này bàn giao tới 35.100 xe điện ra thị trường. Các mẫu xe điện VF 3, VF 5, VF 6 liên tiếp nằm trong nhóm bán chạy nhất theo từng tháng, củng cố vị thế dẫn đầu trên thị trường xe nội địa.

Nhà máy sản xuất của VinFast tại Hà Tĩnh. Ảnh: VinFast

Đại diện hãng xe cho biết kết quả kinh doanh này phản ánh nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng Việt đối với các dòng xe thân thiện môi trường, chi phí vận hành thấp, cùng sự đa dạng hóa sản phẩm phù hợp với nhiều phân khúc.

Ông Nguyễn Văn Minh, chủ sở hữu một chiếc VF 6 tại TP HCM chọn chuyển sang xe điện vì muốn tiết kiệm chi phí vận hành lâu dài và giảm thiểu tác động môi trường. Ngoài yếu tố tiết kiệm, nhiều người dùng cũng đánh giá cao khả năng vận hành êm ái, công nghệ thông minh tích hợp trên các dòng xe điện mới, cũng như sự phát triển nhanh chóng của hệ thống trạm sạc khắp các thành phố lớn và dọc các tuyến giao thông trọng điểm.

Theo giới chuyên gia, việc doanh số xe điện tăng trưởng vượt bậc tại Việt Nam không chỉ phản ánh sự thay đổi trong thị hiếu tiêu dùng mà còn cho thấy sự thành công bước đầu của chiến lược chuyển đổi xanh trong ngành ôtô. Tốc độ phổ cập xe điện tại Việt Nam đang đi nhanh hơn dự báo trước đó, khi người tiêu dùng sẵn sàng thay đổi thói quen và ưu tiên các giải pháp giao thông bền vững.

Xu hướng chuyển dịch cũng được thúc đẩy bởi những cam kết mạnh mẽ từ phía doanh nghiệp và chính phủ Việt Nam trong việc đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, phù hợp với mục tiêu Net Zero toàn cầu. Ngành giao thông vốn là một trong những nguồn phát thải lớn, đang chứng kiến những bước tiến nhanh chóng, trong đó xe điện đóng vai trò then chốt.

Thái Anh