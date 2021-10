Thầy giáo xin nghỉ được đề nghị ở lại làm việc

Đồng NaiPhòng Giáo dục Huyện Long Thành đề nghị thầy Lê Trần Ngọc Sơn tiếp tục dạy học; còn nếu không, sẽ phải thực hiện lại quy trình cho thôi việc.

Chiều 13/10, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Thành làm việc với đại diện Tiểu học An Lợi và ông Lê Trần Ngọc Sơn, giáo viên tiếng Anh. Buổi họp diễn ra ba ngày sau khi đơn Đề nghị giải quyết thôi việc của ông Sơn được Hiệu trưởng Tiểu học An Lợi - Nguyễn Thanh Tùng - bút phê chấp thuận.

Phòng Giáo dục Huyện xác định thủ tục giải quyết đơn xin thôi việc của ông Sơn là sai quy trình. Tại buổi làm việc, hiệu trưởng Nguyễn Thanh Tùng đã nhận sai.

Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của ông Sơn, Phòng Giáo dục đề nghị ông tiếp tục ở lại, làm việc tại trường. Ông Sơn cho biết "Tôi chỉ rút đơn, ở lại dạy học nếu các cấp có thẩm quyền giải quyết rốt ráo những sai phạm của hiệu trưởng, hiệu phó". Ông cũng bảo lưu quan điểm về lý do nghỉ việc là cảm thấy không phù hợp với môi trường "có quá nhiều điều phi giáo dục... nhất là vấn nạn dối trá".

Theo ông Đặng Định Công, Phó phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện, nếu ông Sơn vẫn quyết định xin thôi việc, quy trình sẽ phải làm lại. Theo quy định, hiệu trưởng phải có văn bản trả lời cho giáo viên, không được viết trực tiếp vào đơn. Hơn nữa, cuộc họp để giải quyết đơn thôi việc cần sự có mặt của đại diện ban giám hiệu, công đoàn, ban thanh tra nhân dân, các tổ khối lớp và cá nhân ông Sơn. Nhưng hôm đó, ông Sơn không được mời.

Vì vậy, quy trình đúng phải là tổ chức cuộc họp giải quyết đơn thôi việc có mặt của giáo viên đứng đơn. Tiếp đó, hiệu trưởng có văn bản trả lời đơn xin thôi việc kèm theo các thủ tục thanh lý hợp đồng đưa lên cấp trên.

Ông Lê Trần Ngọc Sơn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ông Sơn làm giáo viên 24 năm nay, công tác tại hai trường THCS ở huyện Long Thành và TP Biên Hoà trước khi về Tiểu học An Lợi. Ngày 6/10, ông nộp đơn Đề nghị giải quyết thôi việc do có một số bức xúc trong nhà trường.

Bốn ngày sau khi nhận được đơn, Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Tùng đã bút phê, chấp thuận cho ông Sơn nghỉ việc. Lá đơn sau đó xuất hiện trên mạng xã hội, gây xôn xao trên nhiều diễn đàn về giáo dục.

Trước đó, tháng 9/2019, ông Sơn có đơn tố cáo ông Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Tiểu học An Lợi cùng một hiệu phó do có nhiều vi phạm về thu chi, sử dụng quỹ phúc lợi không đúng quy định, vận động cha mẹ học sinh đóng góp mua sắm không đúng quy định, nhận học sinh trái tuyến... Tháng 1/2020, UBND huyện Long Thành kết luận trường Tiểu học An Lợi có nhiều sai phạm trong quá trình hoạt động.

Theo ông Sơn, những sự việc tiêu cực trên không được giải quyết triệt để. Khi ông nhắc lại những sai phạm này trong các cuộc họp ở trường, ban giám hiệu không lắng nghe và có những việc làm bất lợi với ông.

Mạnh Tùng