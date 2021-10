Thầy giáo xin thôi việc vì môi trường 'phi giáo dục, dối trá'

Đồng NaiÔng Lê Trần Ngọc Sơn, giáo viên tiếng Anh trường Tiểu học An Lợi, huyện Long Thành xin thôi việc với lý do trường có nhiều điều 'phi giáo dục, dối trá'.

Ngày 11/10, ông Lê Trần Ngọc Sơn (50 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Thành) cho biết đã nộp đơn Đề nghị giải quyết thôi việc do có một số bức xúc trong nhà trường. Lá đơn ký ngày 6/10 và xin nghỉ từ 1/11 với lý do "công tác trong một cơ sở giáo dục, nhưng có quá nhiều điều phi giáo dục, tởm nhất là vấn nạn dối trá, tôi cảm thấy không phù hợp nên nghỉ". Lá đơn này hiện gây xôn xao trên nhiều diễn đàn về giáo dục.

Ông Sơn - với hơn 10 năm công tác tại Tiểu học An Hòa - cho biết, khoảng 4-5 năm trở lại đây, trường có nhiều sai phạm, tiêu cực. Tháng 9/2019, ông Sơn có đơn tố cáo ông Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Tiểu học An Lợi cùng một hiệu phó do có nhiều vi phạm về thu chi, sử dụng quỹ phúc lợi không đúng quy định, vận động cha mẹ học sinh đóng góp mua sắm không đúng quy định, nhận học sinh trái tuyến...

Trích đơn Đề nghị giải quyết thôi việc của ông Sơn.

Theo ông Sơn, trong các cuộc họp hội đồng sư phạm sau đó, khi ông nhắc đến các sai phạm và yêu cầu được giải quyết, ban giám hiệu thường không lắng nghe. Khi các cơ quan cấp trên làm việc với trường và giáo viên tố cáo, nhà trường lại tìm cách né tránh, đùn đẩy.

"Mọi việc tôi phản ánh lại đâu vào đấy, tất cả như chìm xuồng. Tôi cảm thấy môi trường có nhiều điều dối trá. Tôi quá mệt mỏi nếu phải lên trường, gặp những người ấy nên xin nghỉ việc để nhẹ lòng", ông Sơn nói và dự định nghỉ ngơi một thời gian.

Ông Sơn làm giáo viên 24 năm nay, công tác tại hai trường THCS ở huyện Long Thành và TP Biên Hoà trước khi về Tiểu học An Lợi.

Về phía trường, ông Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Tiểu học An Lợi, xác nhận ký chấp thuận đơn thôi việc của ông Sơn ngày 10/10. Quyết định được đưa sau cuộc họp gồm lãnh đạo trường, đại diện công đoàn, ban thanh tra nhân dân và tham khảo ý kiến cấp trên. Nhà trường yêu cầu bộ phận kế toán làm việc với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết chính sách cho ông Sơn.

Theo ông Tùng, ông Sơn đã có nguyện vọng nghỉ tại trường từ đầu tháng 9, nhưng sau đó rút đơn. Ông Tùng đánh giá lá đơn của ông Sơn có ngôn từ phản cảm, không phù hợp với tư cách nhà giáo.

Cũng theo ông Tùng, ông Sơn nhiều lần có phát ngôn không chuẩn mực trên mạng xã hội, thường mâu thuẫn với lãnh đạo trường. Khoảng hai năm trước, ông Sơn có khúc mắc với một hiệu phó khiến tình hình trường bất ổn. Sự việc khiến huyện đã điều chuyển hiệu phó này đến công tác ở một trường khác.

Về những tố cáo của ông Sơn với nhà trường, Hiệu trưởng Tùng cho rằng một số có cơ sở, nhưng nhiều nội dung theo kiểu "vạch lá tìm sâu".

Ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, cho biết sáng nay đã nắm được sự việc và đang yêu cầu ngành giáo dục báo cáo để có hướng xử lý phù hợp. "Thầy Sơn nhiều năm nay cũng có nhiều tâm tư, tuy nhiên việc đưa ra lý do vậy để nghỉ việc tôi nghĩ không đúng bản chất và không phù hợp. Chuyện hiệu trưởng nhà trường phê duyệt cũng chưa đúng quy trình", ông Tiếp nói.

UBND huyện sẽ làm việc với các bên để tìm hiểu và có thông tin chính xác nhất.

Phước Tuấn - Mạnh Tùng