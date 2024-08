Thầy cô giáo may áo dài tặng nữ sinh

Ba thầy cô ở Quảng Ngãi đã tặng hàng trăm bộ áo dài cho những nữ sinh khó khăn khi vào lớp 10, động viên các em theo đuổi con đường học tập.

Ngày cuối tháng 8, trong một quán cà phê ở TP Quảng Ngãi, thầy giáo về hưu Lương Thạch Nghĩa (Ba Nghĩa) trao áo dài trắng cho các nữ sinh để chuẩn bị năm học mới. Đồng hành với thầy là cô Huỳnh Thị Thúy Diễm (trường Tiểu học Đức Thắng, Mộ Đức) và cô Huỳnh Thị Thu Trương (THPT Thu Xà, huyện Tư Nghĩa).

Thúy Hồng, cựu học sinh lớp 9A trường THCS Nghĩa Điền, nói rất xúc động. Em sống cùng ông bà ngoại già yếu sau khi cha mẹ ly hôn, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Món quà giúp em có thêm động lực để cố gắng học tập tốt hơn nữa.

Nhìn học trò trong bộ áo mới, thầy Nghĩa nói "thấy thương vô cùng", còn cô giáo Trương dặn dò, xem có gì chưa ổn để sửa.

Đây là năm thứ bảy liên tiếp thầy Ba Nghĩa, cô Diễm và cô Trương tặng áo dài đồng phục cho các nữ sinh khó khăn khi các em vào lớp 10. Năm nay, 23 bộ được may tặng cho 12 em.

"Mỗi em hai bộ nhưng có học sinh chỉ xin nhận một vì đã được tặng một bộ cũ", thầy Nghĩa cho hay.

Cô Trương, cô Diễm và thầy Nghĩa kiểm tra lại áo dài để trao cho các nữ sinh. Ảnh: Thạch Thảo

Áo dài được coi là đồng phục trong các trường THPT ở Quảng Nam. Thầy Ba Nghĩa kể cách đây 6 năm, ông có việc ghé qua tiệm may của một người bạn và thấy nhiều bà mẹ đưa con đến đo áo dài cho năm học mới. Nghĩ đến những học sinh nghèo, bố mẹ đi làm ăn xa hoặc bệnh tật, ông thấy chạnh lòng.

"Tôi hỏi thăm hai em thì mới hay ngày nhập học sắp đến nhưng các em đều chưa có bộ áo dài nào", thầy Nghĩa nhớ lại.

Ông liền bàn với cô Diễm để đưa hai học sinh đi may áo dài và dụng cụ học tập, vừa kịp khai giảng. Nhờ sự giúp đỡ của thầy Nghĩa và cô Diễm, hai em còn có học bổng để tiếp tục con đường học hành, hiện là sinh viên năm thứ tư ở TP HCM.

Từ đó, hai thầy cô quyết định duy trì việc tặng áo dài hàng năm bằng cách trích tiền lương và huy động các nhà hảo tâm giúp đỡ.

"Chúng tôi có danh sách các em khó khăn, cập nhật thường xuyên. Khi các em sắp vào 10, tôi chỉ cần lọc danh sách và triển khai", cô Diễm nói.

Dù vậy, do nhiều em ở xa, việc đưa từng em đến hiệu may đo, chọn vải...để có những chiếc áo dài đẹp và phù hợp nhất vẫn khiến thầy cô phân vân. Trong lúc loay hoay, cô giáo Trương xung phong nhận việc này. Dù các nữ sinh ở bất kỳ đâu trong tỉnh Quảng Ngãi, cô Trương cũng đến tận nơi để đo, rồi trực tiếp may.

"Tôi không lấy công và chọn loại vải tốt nhất", cô Trương nói.

Cô Thu Trương và các nữ sinh được tặng áo dài. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Qua 7 năm, khoảng 150 bộ áo dài đã được tặng cho các nữ sinh nghèo. Với thầy Nghĩa, món quà là sự động viên về tinh thần, giúp các em vượt qua khó khăn để tiếp tục học tập.

"Tôi vẫn dõi theo, đợi ngày các em trưởng thành, có thể trở lại giúp đỡ những em lứa sau", ông nói.

