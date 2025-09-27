Thất vọng với vũ khí siêu vượt âm, Mỹ phát triển tên lửa 'Rùa Giận dữ'

Không quân Mỹ theo đuổi dự án tên lửa "Rùa Giận dữ", ám chỉ thất vọng với tiến độ chậm chạp của các chương trình vũ khí siêu vượt âm.

Chuyên trang quân sự Mỹ War Zone ngày 26/9 cho biết dự án tên lửa siêu vượt âm giá rẻ "Rùa Giận dữ" được công bố tại hội nghị về công nghệ quốc phòng trong tuần này.

"Những tiến bộ đạt được thông qua dự án 'Rùa Giận dữ' sẽ cung cấp cho quân đội Mỹ khả năng tấn công nhanh, chính xác vào mục tiêu di động và cố định, mang lại cho giới chỉ huy quân sự nhiều lựa chọn hơn để đối phó các mối đe dọa", bảng thông tin của Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Không quân Mỹ (AFRL) về chương trình có đoạn viết.

Công ty Usra Major thông báo đã được AFRL trao hợp đồng trị giá 28,6 triệu USD để thực hiện chương trình.

Dự án được gọi là "Rùa Giận dữ" nhằm thể hiện sự thất vọng với tốc độ chậm chạp trong nỗ lực phát triển vũ khí siêu vượt âm của Mỹ. "Tên gọi này mang mục đích đùa cợt, ám chỉ những khó khăn mà không quân Mỹ phải đối mặt trong nỗ lực bắt kịp các đối thủ nước ngoài ở lĩnh vực tên lửa siêu vượt âm giá rẻ", Nils Sedano, cố vấn kỹ thuật của AFRL, tiết lộ.

Mô hình tên lửa "Rùa Giận dữ" trong bức ảnh công bố hôm 26/9. Ảnh: Usra Major

"Rùa Giận dữ" kết hợp giữa động cơ nhiên liệu lỏng Draper có lực đẩy 1,8 tấn của Usra Major và thân trước của bia mục tiêu ET-2 do công ty Teledyne Brown sản xuất. Tên lửa ET-2 nguyên bản sử dụng động cơ nhiên liệu rắn, được quân đội Mỹ sử dụng để mô phỏng tên lửa đạn đạo trong các cuộc thử nghiệm vũ khí.

"Về cơ bản, những gì chúng tôi đang làm là tháo nửa sau của nó ra, lắp động cơ nhiên liệu lỏng và trang bị lớp vỏ mới cùng những thứ khác", John Remen, quan chức AFRL, cho biết.

Nhiên liệu lỏng cho tên lửa gồm thuốc phóng và chất oxy hóa, hoặc hai thành phần có thể gây ra phản ứng cháy khi trộn lẫn. Chúng dễ bay hơi và cần nhiều thời gian để nạp vào tên lửa trước khi phóng. Đây được coi là "điểm yếu chí tử" của tên lửa nhiên liệu lỏng, bởi quá trình nạp nhiên liệu là thời điểm dễ bị đối phương phát hiện và tập kích nhất.

Nhiên liệu lỏng cũng có độ ăn mòn cao, có thể gây nguy hiểm cho kíp vận hành và khiến tên lửa không thể duy trì trạng thái sẵn sàng phóng quá lâu.

Bù lại, tên lửa dùng nhiên liệu lỏng có lợi thế về khả năng kiểm soát và hiệu suất hoạt động, có khả năng điều chỉnh lực đẩy và tắt - bật động cơ trong hành trình theo yêu cầu, điều không thể thực hiện với tên lửa dùng nhiên liệu rắn.

AFRL và Usra Major dự định phóng thử nguyên mẫu "Rùa Giận dữ" tại thao trường White Sands ở bang New Mexico vào tháng 12. Tên lửa được kỳ vọng đạt tốc độ gấp 4-5 lần âm thanh.

Vũ khí siêu vượt âm là vũ khí có tốc độ tối thiểu gấp 5 lần âm thanh và sở hữu khả năng cơ động khi bay, khiến chúng khó bị bám bắt và đánh chặn hơn tên lửa đạn đạo truyền thống. Nga và Trung Quốc nhiều năm qua đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu công nghệ siêu vượt âm và đạt được nhiều bước tiến, trong đó Moskva đã nhiều lần sử dụng tên lửa loại này trong xung đột ở Ukraine.

Triều Tiên cũng tuyên bố đã sở hữu tên lửa Hwasong-8 mang phương tiện lướt siêu vượt âm có tầm bắn ước tính 2.000-4.000 km, tốc độ tối đa lên đến 12.400 km/h, gấp 10 lần vận tốc âm thanh.

Trong khi đó, không quân Mỹ từng từ bỏ dự án tên lửa siêu vượt âm AGM-183A sau nhiều lần thử nghiệm thất bại, trước khi công bố quyết định hồi sinh dự án trong năm nay. Chương trình Tên lửa Hành trình Tấn công Siêu vượt âm (HACM) cũng nhiều lần bị trì hoãn và dự kiến được phóng thử trong năm tài chính 2026.

Phạm Giang (Theo War Zone)