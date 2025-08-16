Thất vọng vì lớp văn bằng 2 'đoàn kết để ra trường cùng nhau'

Khi tôi phản ánh ẩn danh vài sự việc, đã gặp phải làn sóng phản ứng ngược của lớp.

Tôi đang theo học một lớp văn bằng 2 đại học. Tôi đã từng tham gia giảng dạy và sẽ quay lại môi trường giáo dục trong tương lai, tôi đặc biệt coi trọng chuẩn mực và sự liêm chính học thuật.



Thế nhưng, trong mọi kỳ thi của lớp học đang theo đuổi, tôi tận mắt chứng kiến tình trạng gian lận thi cử công khai: các học viên trao đổi bài, gửi đáp án trong nhóm chat, thậm chí có ý định thuê người làm bài hộ cho các môn viết tiểu luận.

Nghiêm trọng hơn, đa phần các thành viên lớp cũng đã chuẩn bị một phong bì.



Khi tôi phản ánh sự việc một cách ẩn danh, điều khiến tôi bất ngờ không phải là sự ngạc nhiên hay bức xúc của các bạn cùng lớp, mà là làn sóng phản ứng ngược. Họ cho rằng cả lớp phải "đoàn kết" để ra trường cùng nhau, và việc tôi lên tiếng sẽ "ảnh hưởng danh tiếng, lợi ích" của tập thể.



Lý do được đưa ra nghe qua có vẻ cảm thông: "Người đã có gia đình, tuổi cao, bận rộn công việc, đề thi lại quá khó..." . Nhưng đó chẳng khác nào một lời ngụy biện cho hành vi gian lận.

Nếu lý do bận hay đề khó được chấp nhận, thì học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3 cũng có thể viện cớ để quay cóp, đúng không? Nếu lấy lý do bận rộn, tuổi cao, đề khó có thể hợp thức hóa quay cóp, chép bài hay dùng ChatGPT làm bài hộ, thì chúng ta có đang tự tay phá hủy chuẩn mực học thuật?

Bạn có tin tưởng vào một đồng nghiệp hay cấp trên sở hữu tấm bằng nhưng không tự làm nổi một bài thi?

Và nếu chính bạn đang học, bạn có chấp nhận khi công sức thật sự của mình bị đặt ngang hàng với người gian lận?



Hệ quả là gì? Một tấm bằng không còn phản ánh thực lực. Một môi trường sư phạm bị làm hoen ố. Và những người thật sự nỗ lực sẽ bị đặt ngang hàng với người gian lận.



Tôi cho rằng, nếu thực sự coi trọng chất lượng, cần rà soát lại kết quả thi, kể cả việc trích xuất camera và xử lý nghiêm minh. Đây không chỉ là việc bảo vệ uy tín, mà còn là giữ gìn giá trị của nền giáo dục.

Lễ Văn