Tháp sách vô tận như không đáy ở Cộng hòa Czech

Tại thủ đô Prague của CH Czech, du khách có thể tìm thấy một tháp sách tưởng chừng kéo dài vô tận, tên là "Indiom" (thành ngữ) hay còn gọi "Tháp tri thức". Ảnh: Aktunale
Tác phẩm này được đặt tại Thư viện Trung tâm Prague từ năm 1998, do nghệ sĩ người Slovakia Matej Krén tạo ra. Các tác phẩm của Matej thường sử dụng sách làm chất liệu sắp đặt. Hầu hết tác phẩm của ông mang tính tương tác, cho phép người xem nhìn hoặc bước vào để trải nghiệm trực tiếp. Ảnh: The Bucket List
Tháp sách từng xuất hiện trong sách hướng dẫn Lonely Planet tại CH Czech và trên bìa tạp chí khoa học Science. Tác phẩm cũng trở thành hiện tượng trên TikTok, thường xuyên được chia sẻ như một trong những điểm tham quan hàng đầu ở Prague. Ảnh: The Bucket List
Công trình tượng trưng cho sự vô tận của tri thức, được tạo nên từ 8.000 cuốn sách. Người xem có thể cảm nhận được điều này bằng cách nhìn vào bên trong qua mặt trước của tác phẩm. Dù nhìn lên hoặc xuống, tất cả những gì bạn thấy chỉ là những cuốn sách xếp chồng sâu hun hút. Ảnh: Strong Sense of Prague
Tháp được xếp chồng chéo từ dưới lên trên, tạo hình phễu xoắn ốc với một khe hở hình giọt nước ở cạnh bên để người xem có thể nhìn vào bên trong. Một số cuốn sách được tặng bởi thư viện, số khác được "cứu" khỏi cảnh bị nghiền thành bột giấy. Ảnh: View From Prague
Bên trong tháp có hai tấm gương, một ở trên cùng và một ở dưới, tạo nên cảm giác vô tận. Hiệu ứng này mạnh đến mức nếu không có sức khỏe tốt, người xem có thể thấy khó chịu, cảm giác như say sóng. Ảnh: View From Prague
Mỗi ngày, hàng người xếp hàng dài chờ đợi đến lượt xem tác phẩm. Do đó, du khách cần đến sớm khi thư viện mới mở cửa để tránh chờ lâu.
Tác phẩm nằm ở lối vào thư viện, mở cửa miễn phí cho khách tham quan. Tuy nhiên, khu vực bên trong yêu cầu trả phí. Ảnh: View From Prague
Tháp sách đã được làm lại nhiều lần suốt 27 năm qua. Ngoài ra, nó cũng cần "bảo trì" thường xuyên do tàu điện ngầm chạy dưới thư viện, thường làm mặt đất rung nhẹ mỗi khi đi qua. Ảnh: View From Prague
Hoài Anh (Theo View From Prague)