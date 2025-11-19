Tháo và thay túi ngực bằng gây mê Mask thanh quản

Tháo túi ngực bằng gây mê mask thanh quản là phương pháp gây mê nhẹ giúp bệnh nhân tỉnh nhanh, giảm buồn nôn, hạn chế tổn thương thanh quản và hạn chế biến chứng.

Theo Ths.Bs Hồ Cao Vũ, công tác tại Trung tâm Thẩm mỹ Dr. Cao Vũ, phương pháp này phù hợp những loại phẫu thuật ít xâm lấn, ít gây tổn thương, thời gian ngắn, không sử dụng thuốc giãn cơ nên giảm các tác dụng phụ như suy hô hấp sau mổ do tồn dư thuốc giãn cơ, dị ứng hoặc phản ứng phản vệ, giảm nguy cơ liệt cơ kéo dài, yếu cơ sau mổ, nhất là ở người lớn tuổi hoặc bệnh lý thần kinh - cơ.

Điều chỉnh khoảng cách khe vòng một bằng gây mê Mask thanh quản. Ảnh: Dr. Cao Vũ

Trước đây, bác sĩ Vũ chủ yếu dùng gây mê nội khí quản trong phẫu thuật tháo túi ngực, hoặc gây tê tại chỗ kết hợp tiền mê. Tuy nhiên, sau thời gian đánh giá hạn chế của phương pháp này, bác sĩ chuyển sang sử dụng mê mask thanh quản cho các ca tháo, thay túi ngực không quá phức tạp và thời gian mổ không dài, ngoại trừ các trường hợp như bao xơ độ 4.

Để ekip gây mê tại bệnh viện chấp thuận chuyển từ nội khí quản sang mask thanh quản cho nhóm phẫu thuật này, phẫu thuật viên cần đáp ứng các yêu cầu như thao tác nhanh, ít xâm lấn, hạn chế tác động lên cơ ngực do phương pháp mask thanh quản thường không dùng thuốc giãn cơ.

Bác sĩ Hồ Cao Vũ ứng dụng dao siêu âm trong phẫu tích điểm thường quy, giúp ca tháo túi ngực diễn ra trong 15 - 30 phút (từ rạch da đến đóng vết thương). Các ca kèm chỉnh sửa khoang, thay túi kéo dài 30 - 60 phút, ít tổn thương, không chảy máu hay chảy dịch, không đặt dẫn lưu và không cần dùng thêm thuốc giảm đau hoặc kháng sinh sau mổ. Nhờ đó, các ca tháo và thay túi ngực thông thường của bác sĩ đều được thực hiện bằng gây mê mask thanh quản.

Mặt khác, ưu điểm không sử dụng thuốc giãn cơ của phương pháp mê mask thanh quản giúp phẫu thuật viên đánh giá lại được tình trạng khoang đặt túi hiện tại, áp lực trong khoang (thừa - thiếu), tình trạng cơ ngực như vị trí cơ và mức độ siết (co - giãn), độ xơ hóa (cứng - mềm).

Là người đã thực hiện hơn 200 ca phẫu thuật tháo và thay túi ngực, ThS.BS Hồ Cao Vũ chia sẻ về ưu điểm của mê mask thanh quản trong quá trình phẫu tích bằng dao mổ siêu âm thế hệ mới.

Đánh giá chính xác áp lực trong khoang. Bác sĩ cho biết vị trí đặt túi ngực phổ biến hiện nay là dưới cơ, hoặc lý thuyết theo hai mặt phẳng (dual plane), vì thế cơ ngực đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định dáng ngực, áp lực trong khoang, thời gian sử dụng túi ngực, một số trường hợp ảnh hưởng đến sự mềm mại của vòng một.

Mỗi người có cấu trúc giải phẫu khác nhau (cơ ngực cũng tương tự). Với các trường hợp từng đặt túi ngực pocket đã hình thành xung quanh túi ngực, bác sĩ bóc tách vào bên trong khoang và đánh giá áp lực, vị trí khoang thừa hoặc thiếu cho túi ngực nằm trải đều, tình trạng cơ xơ hóa, túi ngực cũ (có đang bị gấp, vỡ túi, thương hiệu, đường kính, độ nhô), cấu trúc xương lồng ngực (lồi, lõm).

Sau khi đánh giá hiện trạng, bác sĩ Vũ dùng dao siêu âm tạo hình lại khoang đặt túi phù hợp với túi ngực mới. Ảnh: Dr. Cao Vũ

Dựa vào tình trạng hiện tại cùng với mong muốn của khách, bác sĩ Vũ dùng dao siêu âm tạo hình lại khoang đặt túi phù hợp với túi ngực mới (tăng size, hạ size hoặc giữ nguyên size túi, tăng độ nhô, hạ độ nhô).

Với phương pháp mê nội khí quản sử dụng thuốc giãn cơ trong phẫu thuật, bác sĩ sẽ khó đánh giá được độ siết cơ, co giãn vì sau khi thoát mê tình trạng cơ sẽ về bình thường. "Vì thế mê mask thanh quản sẽ giúp phẫu thuật viên đánh giá chính xác áp lực trong khoang và tạo hình chuẩn xác khoang đặt túi mới, hạn chế tình trạng biến chứng muộn sau phẫu thuật như cơ siết gây gấp túi, chèn ép lên túi ngực, giảm tuổi thọ của túi gây vỡ túi sớm và tăng tỷ lệ bao xơ co thắt", bác sĩ nhận định.

Quá trình bóc tách chỉnh khoang mới nhanh chóng. Thời gian phẫu thuật kéo dài ảnh hưởng đến tâm lý của khách hàng, đặc biệt trường hợp lớn tuổi trải qua nâng ngực đau đớn trước, sợ phải phẫu thuật tháo túi ngực. Hiểu tâm lý và mong muốn của khách nên bác sĩ Vũ luôn nâng cao chuyên môn trong phẫu tích, giúp tối ưu thời gian phẫu thuật.

Phương pháp mê mask thanh quản trong phẫu thuật tháo túi ngực kết hợp với phẫu tích điểm bằng dao siêu âm giúp ca mổ tháo túi ngực chỉ còn 15 phút đến 30 phút. Các trường hợp bóc tách, điều chỉnh áp lực trong khoang với độ chính xác cao khi không sử dụng thuốc giãn cơ, khách hàng hồi phục nhanh xuất viện trong 4 đến 6 tiếng và không dùng thêm thuốc giảm đau hay kháng sinh sau mổ. Nhiều khách hàng trên 50 tuổi, 60 tuổi đã lựa chọn phương pháp này đảm bảo được an toàn sức khỏe.

Bác sĩ Hồ Cao Vũ cũng lưu ý, khuyến cáo với những trường hợp từng đặt túi ngực nhám, túi được sản xuất theo cơ chế đông muối, thương hiệu túi ngực không an toàn cần tháo bỏ để tránh nguy cơ tiềm ẩn gây ung thư, ảnh hưởng sức khỏe.

Thế Đan