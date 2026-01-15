Tháo dỡ trạm thu phí BOT bỏ hoang trên quốc lộ 1

Trạm thu phí BOT đường tránh TP Thanh Hóa cũ đặt trên quốc lộ 1 đang được tháo dỡ nhằm tránh ùn tắc và nguy cơ tai nạn giao thông.

Ngày 15/1, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa huy động nhân công tháo dỡ các hạng mục thuộc trạm thu phí BOT đường tránh quốc lộ 1, đoạn qua phường Quang Trung. Trạm nằm ở cửa ngõ phía bắc tỉnh Thanh Hóa, đã dừng hoạt động và bị bỏ hoang suốt 9 năm nay.

Máy cẩu được huy động để tháo hạ phần mái trạm thu phí Bỉm Sơn. Ảnh: Lê Hoàng

Theo đại diện đơn vị thi công, khó khăn nhất trong quá trình tháo dỡ trạm là phần mái che nặng nhiều tấn với kết cấu khung thép và mái tôn nên phải dùng máy cẩu cỡ lớn mới đảm bảo an toàn.

Sau khi di chuyển phần mái, công nhân tiếp tục phá dỡ các hạng mục còn lại như phòng chờ thu phí, trụ bêtông phân làn và thiết bị liên quan trước khi trải thảm nhựa hoàn trả mặt đường.

Vị trí đặt trạm BOT Bỉm Sơn đã thông thoáng hơn. Ảnh: Lê Hoàng

Trạm thu phí BOT được lắp đặt từ năm 2012 bởi Công ty cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa nhằm hoàn vốn cho dự án xây dựng đoạn tránh dài hơn 10 km, tổng vốn đầu tư gần 444 tỷ đồng. Ban đầu, trạm đặt tại phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa cũ, đến năm 2012 được dời về vị trí hiện tại trên quốc lộ 1, cách địa điểm cũ gần 40 km.

Tháng 8/2017, trạm thu phí dừng hoạt động do số thu vượt mức lợi nhuận tối đa theo phương án đàm phán với nhà đầu tư. Công trình không được tháo dỡ mà tiếp tục bị bỏ hoang gây cản trở giao thông. Hệ thống phân làn mất lớp sơn phản quang, làn xe hẹp và thiếu sáng khi trời tối, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa cho hay việc tháo dỡ trạm BOT diễn ra trong bối cảnh Bộ Xây dựng vừa quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với các tài sản hình thành từ dự án xây dựng quốc lộ 1 đoạn tránh TP Thanh Hóa cũ (tuyến tránh phía Đông).

Tháo dỡ trạm BOT Bỉm Sơn Tháo dỡ trạm thu phí Bỉm Sơn. Video: Lê Hoàng

Lê Hoàng