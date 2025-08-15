Tháo dỡ khu phức hợp xây trái phép trên 'đất vàng' ở Đồng Nai

Những ngày đầu tháng 8, Công ty cổ phần xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai bắt đầu tháo dỡ các công trình được cho xây dựng trái phép trên "khu đất vàng" rộng 22.000 m2 sau 6 năm phát hiện nhiều sai phạm về đất đai, xây dựng.

Đây là khu đất công ở phường Tam Hiệp được nhà nước cho công ty này thuê lại.