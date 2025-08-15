Tháo dỡ khu phức hợp xây trái phép trên 'đất vàng' ở Đồng Nai

Những ngày đầu tháng 8, Công ty cổ phần xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai bắt đầu tháo dỡ các công trình được cho xây dựng trái phép trên "khu đất vàng" rộng 22.000 m2 sau 6 năm phát hiện nhiều sai phạm về đất đai, xây dựng.
Đây là khu đất công ở phường Tam Hiệp được nhà nước cho công ty này thuê lại.
Những ngày đầu tháng 8, Công ty cổ phần xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai bắt đầu tháo dỡ các công trình được cho xây dựng trái phép trên "khu đất vàng" rộng 22.000 m2 sau 6 năm phát hiện nhiều sai phạm về đất đai, xây dựng.
Đây là khu đất công ở phường Tam Hiệp được nhà nước cho công ty này thuê lại.
Năm 2018, UBND TP Biên Hòa cũ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính lần lượt đối với khu A và khu B với tổng số tiền 80 triệu đồng, sau 60 ngày, chủ đầu tư không xuất trình được giấy phép xây dựng thì cưỡng chế tháo dỡ.
Chính quyền Biên Hoà sau đó ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện khắc phục hậu quả là tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm đối với khu A, B. Tuy nhiên, công trình trên vẫn tồn tại cho đến nay.
Năm 2018, UBND TP Biên Hòa cũ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính lần lượt đối với khu A và khu B với tổng số tiền 80 triệu đồng, sau 60 ngày, chủ đầu tư không xuất trình được giấy phép xây dựng thì cưỡng chế tháo dỡ.
Chính quyền Biên Hoà sau đó ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện khắc phục hậu quả là tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm đối với khu A, B. Tuy nhiên, công trình trên vẫn tồn tại cho đến nay.
Công nhân thu dọn, tháo dỡ toàn bộ tài sản bên trong khu C đang là trung tâm sự kiện, tiệc cưới Eros.
Công nhân thu dọn, tháo dỡ toàn bộ tài sản bên trong khu C đang là trung tâm sự kiện, tiệc cưới Eros.
Khu vực sân khấu với hệ thống đèn led, khung sắt... được tận dụng bán phế liệu.
Khu vực sân khấu với hệ thống đèn led, khung sắt... được tận dụng bán phế liệu.
Anh Hoàng (35 tuổi) cho biết nhóm anh bắt đầu tháo dỡ trung tâm này một tuần nay. "Sau khi tháo dỡ tài sản, chủ đầu tư sẽ cho đập bỏ toàn bộ", anh Hoàng nói.
Anh Hoàng (35 tuổi) cho biết nhóm anh bắt đầu tháo dỡ trung tâm này một tuần nay. "Sau khi tháo dỡ tài sản, chủ đầu tư sẽ cho đập bỏ toàn bộ", anh Hoàng nói.
Khu B xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ với quy mô 5 tầng lầu, một tầng hầm. Năm 2017, khi tòa nhà đổ bêtông tầng một với diện tích trên 4.300 m2 bị cơ quan chức năng phát hiện chưa có giấy phép, yêu cầu dừng thi công.
Hiện nay chủ đầu tư cho nhiều xe cẩu tập trung tháo dỡ phần móng khu vực này. Hàng chục công nhân cùng máy móc được triển khai tháo dỡ khu B để trả lại mặt bằng nguyên trạng ban đầu.
Khu B xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ với quy mô 5 tầng lầu, một tầng hầm. Năm 2017, khi tòa nhà đổ bêtông tầng một với diện tích trên 4.300 m2 bị cơ quan chức năng phát hiện chưa có giấy phép, yêu cầu dừng thi công.
Hiện nay chủ đầu tư cho nhiều xe cẩu tập trung tháo dỡ phần móng khu vực này. Hàng chục công nhân cùng máy móc được triển khai tháo dỡ khu B để trả lại mặt bằng nguyên trạng ban đầu.
Công nhân đưa tài sản tháo dỡ từ công trình lên xe ba gác chở đi khỏi khu phức hợp.
Công nhân đưa tài sản tháo dỡ từ công trình lên xe ba gác chở đi khỏi khu phức hợp.
Phước Tuấn - Quỳnh Trần