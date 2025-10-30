Tháo dỡ cầu hơn 50 năm tuổi ở TP HCM

Cầu sắt Long Kiểng hơn 50 năm tuổi trên đường Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè (cũ) được tháo dỡ sau hơn hai năm cầu mới xây xong kế bên.

Công trình bắc qua rạch Long Kiểng, đang được nhà thầu tháo dỡ với kế hoạch hoàn tất trong tháng 12 tới. Giao thông thủy qua tuyến sông này tạm thời bị hạn chế nhằm đảm bảo an toàn trong thời gian thi công. Việc tháo dỡ cầu không ảnh hưởng đường bộ do người dân di chuyển qua cầu Long Kiểng mới, xây dựng song song.

Cầu Long Kiểng cũ nằm bên trái trước khi tháo dỡ. Ảnh: Giang Anh

Là một trong những cầu sắt trên đường Lê Văn Lương, cầu Long Kiểng cũ được xây dựng trước năm 1975, nối hai xã Phước Kiểng và Nhơn Đức, huyện Nhà Bè cũ. Công trình có kết cấu bằng thép, dài hơn 100 m, rộng hơn 2 m, từng bị sập, sau đó được gia cố lại.

Sau hơn nửa thế kỷ khai thác, công trình xuống cấp nghiêm trọng nên TP HCM đã triển khai dự án xây cầu mới dài một km thay thế với tổng mức đầu tư 589 tỷ đồng. Cầu Long Kiểng mới nằm sát bên cầu cũ, khởi công năm 2018, hoàn thành sau 5 năm do vướng mặt bằng.

Sau hơn hai năm đưa vào sử dụng, cầu Phước Kiểng mới giúp người dân ở khu vực đi lại thuận lợi, tăng kết nối giao thông phía nam TP HCM với tỉnh Long An (hiện thuộc Tây Ninh), thông qua đường Lê Văn Lương.

Vị trí cầu Long Kiểng trên đường Lê Văn Lương. Đồ họa: Đăng Hiếu

Ngoài cầu Long Kiểng, trên đường Lê Văn Lương còn ba cây cầu khác là Rạch Dơi, Rạch Tôm và Rạch Đỉa. Trong đó, cầu Rạch Đỉa đã được thành phố xây mới tạo thuận lợi cho người dân đi lại. Hai cầu còn lại kết cấu bằng thép đã xuống cấp nhưng chưa được đầu tư.

Giang Anh