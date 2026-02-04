Thảo Cầm Viên lãi liên tiếp 5 năm

Nhờ đón hơn 1,8 triệu lượt khách trong năm qua, Thảo Cầm Viên có lợi nhuận sau thuế gần 5,8 tỷ đồng, lãi liên tục 5 năm qua.

Báo cáo tài chính vừa công bố của Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho thấy doanh thu cả năm 2025 đạt gần 148,6 tỷ đồng, tăng 16% so với năm trước đó. Trong đó, 64% đến từ doanh thu vé cổng khi họ bán ra hơn 1,8 triệu vé trong năm qua, cao hơn cùng kỳ gần 265.000 lượt khách. Ngoài ra, công ty còn có thêm doanh thu hàng tỷ đến chục tỷ đồng ở mảng giải khát - ẩm thực, trò chơi, vé xe ôtô ngày, vé xe lửa - xe điện...

Trừ đi giá vốn, Thảo Cầm Viên có lãi gộp gần 43,7 tỷ đồng, tăng 43% so với năm 2024. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện mạnh từ mức 23,9% lên 29,4% trong năm qua.

Du khách đang tham gia hoạt động cho chuột lang nước (capybara) ăn cỏ tại Thảo Cầm Viên. Ảnh: Khương Nguyễn

Bên cạnh đó, công ty còn có hơn 5,7 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính, gấp 4 lần cùng kỳ. Trong đó, lãi tiền gửi đóng góp gần 2 tỷ đồng, gấp 3,3 lần. Phần còn lại đến từ doanh thu được chia sẻ khi hợp tác bán quà lưu niệm và đồ chơi ký gửi.

Công ty tiếp tục nói không với vay nợ nên không tốn chi phí tài chính. Họ cũng không ghi nhận chi phí bán hàng. Nhóm chi phí thường xuyên duy nhất phát sinh là quản lý doanh nghiệp với hơn 38,2 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu là trong năm 2025, Thảo Cầm Viên nộp tiền thuê đất 20 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty cũng ghi nhận thêm 1,3 tỷ đồng thu nhập khác, cao gấp 9 lần năm 2024. Đóng góp chủ yếu từ tiền tài trợ, thu tiền phạt bồi thường và thu nhập từ hợp tác kinh doanh.

Tuy nhiên, chi phí khác cũng tăng 5 lần lên gần 5 tỷ đồng. Phần lớn là chi phí ghi giảm giá trị những con thú bị chết và cây xanh hư hỏng đốn hạ, kinh phí chăm sóc thú và hoa viên giai đoạn 2012-2014 phải nộp bổ sung trả ngân sách. Vì thế, họ phải chịu lỗ từ hoạt động khác hơn 3,7 tỷ đồng.

Tổng lại, Thảo Cầm Viên lãi sau thuế gần 5,8 tỷ đồng, tăng gần 14% so với năm trước đó. Như vậy, công ty đã duy trì lợi nhuận dương trong 5 năm liên tiếp.

Tính đến hết năm 2025, tổng tài sản của công ty đạt 891,5 tỷ đồng, tích lũy thêm 3% so với đầu năm. Trong đó, họ có khoảng 66,5 tỷ đồng gửi ngân hàng và hơn 3 tỷ đồng tiền mặt. Nợ phải trả quanh 21 tỷ đồng, phần lớn là các khoản phải trả người lao động.

Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên là doanh nghiệp 100% vốn thuộc UBND TP HCM, vận hành công trình cùng tên tại phường Sài Gòn (trung tâm quận 1 cũ). Được xây dựng từ năm 1864 với tên gọi đầu tiên là Vườn Bách Thảo, Thảo Cầm Viên sau đó được người dân quen gọi là Sở thú. Công trình có tuổi đời hơn 160 năm và trở thành khu bảo tồn, nhân giống, phát triển về động, thực vật.

Từ năm 2015, Thảo Cầm Viên hoạt động tự chủ hoàn toàn về tài chính, ngân sách không hỗ trợ.

Trong đề án cơ cấu lại năm 2025, UBND TP HCM đặt mục tiêu xây dựng Thảo Cầm Viên thành trung tâm vui chơi, học tập cho người dân Thành phố và cả nước và là điểm đến du lịch hấp dẫn. Song song đó, nơi này cũng hình thành cơ sở đa dạng sinh học, trung tâm nghiên cứu khoa học và trung tâm cứu trợ động, thực vật. Thảo Cầm Viên sẽ đào tạo công nhân kỹ thuật trong lĩnh vực động, thực vật hoang dã, trở thành trung tâm giảng dạy thực hành và ngoại khóa cho học sinh, sinh viên.

Về mặt tài chính, Thảo Cầm Viên sẽ trở thành doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh và hoạt động hiệu quả. Công ty được giao mục tiêu tăng trưởng doanh thu, lợi thuận trước thuế và nộp ngân sách bình quân từ 8% mỗi năm trở lên. Thu nhập của người lao động tăng bình quân 5% mỗi năm.

Tất Đạt