Thành viên Vingroup làm nhà máy điện gió gần 4.700 tỷ đồng tại Gia Lai

UBND tỉnh Gia Lai vừa chấp thuận Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo làm nhà đầu tư dự án Nhà máy điện gió Vĩnh Thuận, với tổng vốn gần 4.679 tỷ đồng.

Dự án trên được triển khai tại xã Vĩnh Quang, với tổng mức đầu tư 4.679 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 33,8 tỷ đồng, phần còn lại là chi phí xây dựng và triển khai. Thời gian thực hiện 36 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được công nhận, thời hạn hoạt động 50 năm.

Trước đó, dự án đã được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 10/2025.

Một cánh đồng điện gió tại Gia Lai. Ảnh: Tổng cục du lịch

Nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, triển khai đúng mục tiêu, quy mô, tiến độ đã đăng ký; không sử dụng đất rừng tự nhiên, đất quốc phòng, đất quy hoạch khu dân cư. Trường hợp có chuyển mục đích sử dụng rừng, nhà đầu tư phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Dự án được kỳ vọng bổ sung nguồn điện gió cho địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh năng lượng.

Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo, nhà đầu tư của dự án là thành viên thuộc Tập đoàn Vingroup, được thành lập tháng 3/2025 hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phát triển năng lượng, nhất là năng lượng sạch và tái tạo.

Sau sáp nhập với Bình Định, Gia Lai hình thành không gian phát triển với quy mô kinh tế lớn hơn, quỹ đất rộng và định hướng phát triển công nghiệp - dịch vụ rõ nét. Trong năm 2025, tỉnh này thu hút 172 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký đạt 157.050 tỷ đồng.

Năm nay, Gia Lai lên kế hoạch mời gọi đầu tư thêm 30 dự án trọng điểm. Trong đó có nhiều dự án nghìn tỷ như Nhà máy điện gió Vân Canh 1 quy mô gần 7.000 tỷ đồng; Nhà máy điện gió Hòn Trâu - giai đoạn 1 hơn 48.000 tỷ đồng cùng một số dự án đô thị, logistics, du lịch... kỳ vọng góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Phương Uyên