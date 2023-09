Thành viên Super Junior: 'Fan Việt cuồng ngoài sức tưởng tượng'

Tối 2/9, Donghae, Eunhyuk tổ chức đêm nhạc D&E World Tour Fancon, hút hàng nghìn khán giả đến Nhà thi đấu Phú Thọ. Sự kiện nằm trong tour diễn châu Á của họ.

Donghae, Eunhyuk: 'Fan Việt cuồng nhiệt ngoài sức tưởng tượng' Donghae, Eunhyuk đội nón lá hát "Share My Love". Video: HHY

Điểm nhấn còn có màn hai nghệ sĩ đội nón lá, nói nhiều câu tiếng Việt. Donghae khen chiếc nón "đặc biệt". Họ tiết lộ lần nào sang Việt Nam cũng thưởng thức ít nhất hai bát phở vì ấn tượng với hương vị trong món ăn nổi bật của ẩm thực Việt. Các biểu cảm, hành động của Donghae, Eunhyuk khi nói câu "Anh yêu em" khiến fan liên tục reo hò.

Hơn 5.000 khán giả hát theo từng tiết mục của hai ca sĩ như Zero, Bad, Sorry Sorry, Bonamana, Growing Pains, Still You, Danger, Bout you, B.A.D.

Từ đầu giờ chiều, nhiều fan xếp hàng để tham dự sự kiện, một số may mắn có cơ hội xem buổi soundcheck (tổng duyệt trước giờ diễn). Do thời tiết TP HCM khá nóng nên một số người có dấu hiệu khó thở khi hòa giữa đám đông. Hai nghệ sĩ có lúc phải ngưng sân khấu, chờ lực lượng an ninh đưa fan ra ngoài để đảm bảo an toàn. Kết thúc show, một số khán giả tham gia hoạt động Goodbye Session chào tạm biệt thần tượng.

Ngọc Hà (31 tuổi, TP HCM) cho biết hâm mộ Super Junior, thành viên Dong Hae đã 12 năm. Khi biết anh về Việt Nam diễn, cô lập tức săn vé VIP để đi xem. "Tôi đã nhiều lần xem concert của nhóm tại Việt Nam lẫn nước ngoài nhưng lần này mang cảm xúc đặc biệt hơn vì được nhìn thần tượng gần nhất", cô nói.

Tour diễn ra tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á như Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Indonesia, Malaysia. D&E là tên nhóm nhỏ của Super Junior, ghép từ chữ cái đầu trong tên của Donghae và Eunhyuk, ra mắt vào tháng 12/2011 với sản phẩm Oppa, Oppa. Donghae và Eunhyuk theo đuổi phong cách âm nhạc đa dạng, kết hợp vũ đạo điêu luyện.

Donghae tên đầy đủ Lee Dong Hae, 37 tuổi, tham gia sáng tác nhiều bài hát của Super Junior. Anh còn nhảy chính cùng Eunhyuk, Shindong và Leeteuk. Donghae từng là một trong bốn nghệ sĩ được in chân dung trên tem thư tại Trung Quốc.