Vì sao nhiều người Việt thích quét mã QR dù 'thanh toán một chạm' nhanh hơn?

"Lần gần đây về Việt Nam tôi được mời cà phê. Bạn tôi lúc thanh toán giơ điện thoại lên tôi thấy sao ấn tượng thế, tưởng là thanh toán một chạm kiểu như Apple pay. Hóa ra không phải mà là chuyển khoản. Sau đó, đi đâu tôi cũng thấy chuyển khoản, vài nghìn đồng cũng chuyển khoản.

Việc thanh toán bằng chuyển khoản tốn thời gian hơn so với một chạm qua các máy POS. Ở các nước phát triển thì cần rút cái thẻ hoặc điện thoại ra chạm vào máy, giao dịch hoàn tất mà cả hai bên không ai cần kiểm tra.

Chuyển khoản dù nhanh nhưng vẫn chậm hơn rất nhiều so với chạm thẻ và dễ xảy ra lỗi, có cả những trường hợp làm giả 'chuyển khoản thành công'. Những chỗ cần giao dịch nhanh như trạm xăng, việc mọi người chuyển khoản làm cho việc chờ đợi trở nên lâu hơn.

Vì chuyển khoản đang được sử dụng rộng rãi và dễ dàng nên việc triển khai thanh toán bằng thẻ sẽ gặp trở ngại vì mọi người không muốn thay đổi thói quen. Việc tiện dụng này đúng kiểu 'cái tốt sẽ giết chết cái tốt nhất'".

Độc giả nickname ktshoangdung kể lại câu chuyện trên và chỉ ra việc thanh toán quét mã QR hiện đại nhưng không nhanh và gây bất tiện ở một số trường hợp.

Bình luận này được viết sau bài Tính thuế khi khách mua chai nước 7 K nhưng chuyển khoản 107 K. Bài viết trước, tác giả kể lại câu chuyện nhiều người lạm dụng việc mua hàng rồi chuyển khoản dư khi thanh toán để lấy tiền mặt.

Trong khi đó, độc giả nickname manhtuann672 chia sẻ kinh nghiệm trên góc độ người bán hàng: "Tôi dùng máy tính tiền cầm tay, khi khách có nhu cầu thanh toán tôi bấm đúng số tiền đã mua và khách chỉ cần quẹt thẻ hoặc quét mã QR bằng điện thoại là xong. Tôi từ chối thẳng thừng khi khách có nhu cầu rút tiền mặt".

