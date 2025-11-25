Thanh Thủy cổ vũ thí sinh Miss International 2025

Hình ảnh Thanh Thủy trong những ngày ở Nhật Bản. Nhìn lại chặng đường làm Hoa hậu Quốc tế, cô nói trân quý sự tin tưởng của tổ chức Miss International, biết ơn tình cảm của công chúng. Hoa hậu từng đi tới hơn 10 quốc gia để quảng bá văn hóa cũng như lan tỏa thông điệp kết nối. Hồi tháng 8, cô đến Angola xây giếng, góp phần tạo nguồn nước sạch cho người dân vùng Ucua, tỉnh Bengo.