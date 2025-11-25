Thanh Thủy cổ vũ thí sinh Miss International 2025

Ngày 24/11, Thanh Thủy làm giám khảo vòng thi bán kết Miss International lần thứ 63. Cô đến Nhật Bản giữa tháng 11, đồng hành ban tổ chức trong nhiều hoạt động quảng bá văn hóa, cổ vũ tinh thần cho thí sinh.
Người đẹp được chào đón trong hoạt động giao lưu ở chặng đầu. Mỹ nhân cho biết nhiều cảm xúc, nhớ lại cảm giác từng là thí sinh của cuộc thi một năm về trước.
Thanh Thủy (phải) cùng các thí sinh tham gia workshop kỹ năng, tham quan các trường đại học, trải nghiệm diện trang phục Kimono.
Hoa hậu nhận xét các thí sinh mang năng lượng tốt, có sự chuẩn bị kỹ về dự án cộng đồng lẫn đầu tư hình ảnh. Cô nhắn các người đẹp giữ sức khỏe, tinh thần thoải mái - yếu tố quan trọng trong cuộc thi. Thanh Thủy chia sẻ điều giúp cô giành chiến thắng tại mùa trước là luôn có thái độ chuyên nghiệp, đúng giờ và hòa đồng.
Thanh Thủy trò chuyện cùng thí sinh.
Thanh Thủy gặp gỡ Kiều Duy (phải) - thí sinh Việt Nam nối tiếp cô tại mùa thi năm nay. Trước ngày lên đường, Kiều Duy cho biết áp lực trước thành tích Thanh Thủy đạt được. Dù thế, cô vui vì nhận được nhiều lời động viên, chia sẻ kinh nghiệm từ đàn chị.
Mỹ nhân nhận món quà kỷ niệm từ người đẹp của Thái Lan.
Cô cùng các người đẹp vui đùa dưới tuyết trong chuyến thăm tỉnh Niigata.
Hình ảnh Thanh Thủy trong những ngày ở Nhật Bản. Nhìn lại chặng đường làm Hoa hậu Quốc tế, cô nói trân quý sự tin tưởng của tổ chức Miss International, biết ơn tình cảm của công chúng. Hoa hậu từng đi tới hơn 10 quốc gia để quảng bá văn hóa cũng như lan tỏa thông điệp kết nối. Hồi tháng 8, cô đến Angola xây giếng, góp phần tạo nguồn nước sạch cho người dân vùng Ucua, tỉnh Bengo.
Giây phút đăng quang Hoa hậu Quốc tế của Thanh Thủy.
Thanh Thủy hé lộ trang phục sẽ mặc tại sân khấu chung kết vào ngày 27/11 do nhà thiết kế Lê Thanh Hòa thực hiện. Cô nói hồi hộp chuẩn bị bài phát biểu cho màn "final walk" (bước chân cuối cùng).
Hậu trường chụp bộ ảnh kỷ niệm của Thanh Thủy.
Cô tên đầy đủ Huỳnh Thị Thanh Thủy, 23 tuổi, cao 1,76 m, quê Đà Nẵng, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022. Cô thắng danh hiệu Miss International hồi tháng 11/2024, là người đẹp Việt đầu tiên chiến thắng tại sân chơi có tuổi đời hơn 60 năm. Cuối năm 2024, cô thắng danh hiệu Mỹ nhân của năm tại giải thưởng Ngôi sao của năm do chuyên trang Ngôi Sao tổ chức.
