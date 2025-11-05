Kiều Duy áp lực khi thi Miss International

TP HCMHoa hậu Kiều Duy nói học hỏi kinh nghiệm của Thanh Thủy nhưng áp lực trước thành tích đàn chị từng đạt được tại Miss International.

Ngày 4/11, Kiều Duy ra mắt truyền thông và khán giả trước ngày lên đường đến Nhật Bản tham gia Hoa hậu Quốc tế 2025. Miss International Huỳnh Thị Thanh Thủy trao sash (dải băng đeo dành cho thí sinh) cho Kiều Duy, gửi lời chúc may mắn đến cô.

Thanh Thủy trao sash cho Kiều Duy thi Miss International Hoa hậu Thanh Thủy, Kiều Duy tại sự kiện.

Năm 2024, Thanh Thủy "gây bão" khi là người đẹp Việt đầu tiên chiến thắng cuộc thi sắc đẹp có lịch sử hơn 60 năm. Kiều Duy cho biết tự hào khi dõi theo chặng đường phát triển của người chị thân thiết. "Nhiều tháng qua, tôi được chị Thủy truyền đạt nhiều kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ năng sân khấu, giao tiếp nhằm tạo sự chú ý với giám khảo, chiếm cảm tình của thí sinh", Kiều Duy nói.

Tuy nhiên, trước thành tích của Thanh Thủy và nhiều người đẹp đạt được trước đó như Thúy Vân (đoạt á hậu 3 năm 2015), Tường San (top 8 năm 2019), Phương Nhi (top 15 năm 2023) và kỳ vọng của khán giả, Kiều Duy cho biết khó tránh khỏi áp lực. Dù thế, cô cho biết cố gắng giữ tâm lý thoải mái, nỗ lực để mang về thành tích tốt nhất.

Hoa hậu Kiều Duy xúc động chia sẻ trong sự kiện.

Kiều Duy bật khóc nói lời cảm ơn êkíp, công ty quản lý, các chuyên gia, nhà thiết kế đồng hành cô trong quá trình chuẩn bị cuộc thi. Người đẹp còn dành lời tri ân đến bố mẹ vì đã nuôi dưỡng, cho cô sự tự tin, biết sống tử tế.

Trên sân khấu, Kiều Duy lần đầu thể hiện ca khúc Proud of You kết hợp ballet, múa quạt, lụa - tiết mục chuẩn bị cho vòng thi tài năng. Cô dành nhiều tuần học thanh nhạc cùng giảng viên Hoàng Thu, các động tác với biên đạo Khoa Nguyễn.

Kiều Duy hát, múa ba lê ở sự kiện Người đẹp hát "Proud of You".

Kiều Duy còn giới thiệu trang phục dân tộc Cửu Long ẩn vân sẽ mang lên sân khấu Hoa hậu Quốc tế. Thiết kế do tác giả Nguyễn Song Huy thực hiện, từng đoạt giải nhất tại cuộc tuyển chọn năm 2024, lấy cảm hứng từ bức tranh cùng tên của nghệ nhân Phan Văn Tánh, sáng tác dưới triều vua Khải Định. Điểm nhấn trang phục là hình ảnh chín con rồng được thêu, đính kết thủ công trên phần thân, tà của chiếc áo dài và mấn.

Hoa hậu Kiều Duy diễn trang phục "Cửu Long ẩn vân" Hoa hậu Kiều Duy catwalk với trang phục văn hóa dân tộc.

Kiều Duy có 10 tháng chuẩn bị cho Miss International kể từ sau đăng quang Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024. Cô trau dồi hình thể, kỹ năng catwalk, khả năng ngoại ngữ gồm tiếng Anh và học thêm tiếng Nhật. Hoa hậu thực hiện dự án cộng đồng mang tên Chạm gồm hoạt động trao tặng tủ thuốc (không kê đơn), vật dụng cho các trạm y tế địa phương khó khăn. Dự án hướng đến mục tiêu thứ ba trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Hoa hậu tên đầy đủ Nguyễn Ngọc Kiều Duy, 22 tuổi, quê Vĩnh Long. Cô cao 1,69 m, số đo hình thể là 88-63-90 cm. Kiều Duy từng giành giải Người đẹp Tây Đô 2023, Hoa khôi Miss FPTU Cần Thơ trước khi đoạt vương miện Hoa hậu Quốc gia Việt Nam hồi tháng 12/2024. Cuối tháng 10, cô nhận bằng tốt nghiệp loại giỏi của Đại học FPT Cần Thơ.

Kiều Duy trong video giới thiệu bản thân gửi đến tổ chức Miss International Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy trong video giới thiệu bản thân gửi đến Miss International. Cô quay hình tại nhiều địa điểm của TP HCM như phố đi bộ Nguyễn Huệ, chợ Hồ Thị Kỷ, công viên Tao Đàn, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam.

Miss International là một trong ba cuộc thi sắc đẹp lớn thế giới, bên cạnh Miss World, Miss Universe, tổ chức lần đầu năm 1960, diễn ra hàng năm ở Nhật Bản. Cuộc thi hướng đến tinh thần kết nối, giao lưu văn hóa giữa các quốc gia.

Mùa giải năm nay dự kiến có khoảng 70 thí sinh khắp thế giới tham gia. Hoa hậu Thanh Thủy sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm tại chung kết vào ngày 27/11.

Tân Cao