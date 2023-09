Hai người mẫu Việt được nhà mốt mời trình diễn bộ sưu tập, ngày 8/9. Họ sải bước cùng 50 người mẫu qua 63 trang phục.

Thanh Thủy, Bảo Hà catwalk tại Seoul Fashion Week Bảo Hà diễn hai trang phục thuộc bộ sưu tập. Video: Seoul Fashion Week

Mẫu nhí cho biết hào hứng trở lại sàn diễn của Seoul Fashion Week sau lần xuất hiện vào năm 2022. Cô tiết lộ nhận được ba lời mời nhưng vì vướng lịch học nên chỉ dám nhận lời diễn bộ sưu tập của Kwak Hyun Joo. Ngay sau kết thúc, cô về nước để tập trung cho năm học mới.

Hậu trường thử trang phục cho show của hai người mẫu. Ảnh: Zee Nguyễn

Seoul Fashion Week mùa Thu Đông diễn ra vào ngày 5-9/9, quy tụ nhiều nhà thiết kế nổi tiếng của Hàn Quốc.

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy, 21 tuổi, quê Đà Nẵng. Trước đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, cô từng đoạt danh hiệu hoa khôi Đại học Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Đà Nẵng, á khôi 1 cuộc thi Học sinh - Sinh viên thanh lịch thành phố Đà Nẵng năm 2021. Gần một năm qua, cô dự nhiều sự kiện, trình diễn thời trang, nói chuyện cùng sinh viên các trường đại học.

Nguyễn Lâm Bảo Hà, 14 tuổi, quê TP HCM, cao 1,68 m, mẫu nhí quen thuộc trên các sàn diễn trong nước. Cô từng đoạt giải Mẫu nhí tài năng trong một cuộc thi thời trang tại Hà Nội năm 2019, sau đó tham gia Asian Kids Fashion Week 2020, Tuần Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020, 2022, 2023. Đầu năm cô được vinh danh Rising Star of the Year (Ngôi sao đang lên) tại giải thưởng do một tạp chí thời trang trong nước tổ chức.