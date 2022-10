Thành phố phù thuỷ nổi tiếng mùa Halloween

MỹSalem là cái tên nổi tiếng mỗi mùa Halloween, là điểm đến của nhiều du khách trong và ngoài nước Mỹ.

Còn hơn hai tuần nữa mới tới Halloween, một trong những ngày lễ quan trọng với người dân Mỹ và nhiều nước phương Tây, nhưng hàng nghìn người đã đổ về thành phố Salem cho các hoạt động lễ hội.

Nằm bên bờ biển Đại Tây Dương, Salem thuộc vùng đại đô thị Boston và là một trong những thành phố cổ nhất ở Mỹ. Salem còn được mệnh danh là thành phố phù thuỷ, gắn liền với vụ hành quyết phù thuỷ nổi tiếng nhưng cũng tai tiếng trong lịch sử nước Mỹ vào khoảng những năm 1692 và 1693.

Hình ảnh phù thuỷ trong văn hoá đại chúng xuất hiện tại Salem.

Không có bằng chứng khoa học nào về các hoạt động phù thuỷ ngoài những lời đồn đoán, truyền miệng và nỗi sợ vô căn cứ của người dân. Trên thực tế, nhiều chi tiết liên quan tới Salem trong văn hoá đại chúng là hư cấu. Ví dụ không có người nào bị đem lên dàn hoả thiêu tại Salem (điều này chủ yếu diễn ra tại châu Âu). Các nạn nhân của những phiên toà xét xử phù thuỷ chủ yếu bị treo cổ.

Nhưng hơn 300 năm trôi qua, ký ức về những phiên xét xử phù thuỷ vô tội ấy vẫn còn in dấu trong từng ngôi nhà, khu di tích tại thành phố Salem. Đến với khu tưởng niệm các phiên toà xét xử phù thuỷ Salem (Salem Witch trials memorial), du khách có cơ hội tưởng nhớ 25 nạn nhân xấu số qua đời sau các phiên toà và ghé thăm nghĩa trang Salem.

Căn biệt thư ven biển The House of Seven Gables (xây dựng năm 1668) là điểm đến du khách thường lui tới, được biết đến rộng rãi qua tác phẩm văn học "The House of Seven Gables" ra mắt năm 1851 của tác giả Nathaniel Hawthorne. Ngoài ra những địa điểm như bảo tàng phù thuỷ (The witch house of Salem) hay Peabody Museum cũng là lựa chọn tham quan hàng đầu.

Các bữa tiệc đường phố trong mùa Halloween.

Từ tàn dư của các phiên toà xét xử phù thuỷ, Salem đã phát triển các dịch vụ du lịch gắn liền với phù thuỷ, các bộ phim kinh dị, các sản phẩm chiêm tinh, bói toán... thu hút đông du khách mỗi năm, đặc biệt vào dịp Halloween.

Trên con phố chính của thành phố, các cửa hàng với chủ đề phù thuỷ, phim kinh dị được đông du khách ghé thăm, đặc biệt là các bạn trẻ. Có dịp ghé thăm tiệm Wicked Good Books, bạn sẽ tìm thấy rất nhiều các tác phẩm văn học thể loại kinh dị. Các tiệm băng đĩa lưu trữ nhiều tác phẩm kinh dị kinh điển của nước Mỹ. Ngoài ra, bạn còn có thể tham quan các tour khám phá những tác phẩm nhà ma. Nhà hàng, quán ăn, siêu thị hay quán cà phê cũng ăn theo chủ đề ma quỷ bằng những cái tên như Wicked Mall, Haunted House... Những món đồ lưu niệm với hình ảnh phù thuỷ, ma quỷ, Halloween cũng được bày bán nhiều. Giới trẻ đặc biệt yêu thích các hoạt động xem bói, bài Tarot, chiêm tinh... vốn nổi tiếng tại Salem.

Trên đường phố Salem mỗi dịp Halloween, không khó để bắt gặp các bạn trẻ hoá trang với nhiều trang phục đặc biệt.

Không khó để bắt gặp những trang phục Cosplay rùng rợn tại Salem mùa Halloween.

Để tới được Salem, du khách có thể tự lá ôtô từ thành phố Boston hoặc bắt tàu địa phương chạy từ ga North Station (Boston) tới Salem. Chính quyền thành phố khuyến khích du khách nên đi bằng phương tiện công cộng vì gần tới ngày lễ Halloween, số lượng du khách đổ về Salem càng đông, dẫn tới tình trạng không có chỗ đậu xe.

Thời điểm diễn ra lễ hội Halloween cũng là khoảng thời gian ngắm lá đỏ, lá vàng cao điểm của khu vực New England nói chung và các bang như Masachusetts, New Hampshire, Maine, Vermont nói riêng. Nhiều du khách tranh thủ hành trình lên New Hampshire ngắm lá vàng sẽ dừng chân tại Salem.

Các hoạt động biểu diễn đường phố, chiếu phim, các cuộc thi hoá trang... cũng sẽ diễn ra rầm rộ từ nay tới cuối tháng 10. Thành phố Salem sẽ tổ chức bắn pháo hoa vào đêm 31/10, khép lại mùa Halloween.

Minh Đức