Thành phố Mỹ lúng túng trong ứng phó bão tuyết

Phản ứng chậm của chính quyền thành phố Buffalo cùng tâm lý chủ quan của người dân khiến trận bão tuyết đổ bộ dịp Giáng sinh gây nhiều thiệt hại.

Suốt 14 tiếng liên tục ở thành phố Buffalo, bang New York, Mỹ, nhân viên cứu hộ khẩn cấp Felicia Williams ngồi trong chiếc xe cấp cứu phủ đầy tuyết của mình, bất lực nghe điều phối viên trả lời vô số cuộc gọi báo tin về những người bị chết cóng hay các bà mẹ và trẻ sơ sinh mắc kẹt giữa bão tuyết. Trước mặt cô, 4 chiếc ôtô gặp sự cố nằm chắn ngang đường.

Khi Williams bắt đầu lo sợ rằng mình cũng có thể chết cóng trong xe, cô gái 26 tuổi cảm thấy tức giận vì chính quyền thành phố đã không hành động sớm hơn để ngăn mọi người ra đường trong trận bão tuyết tồi tệ nhất kể từ năm 1977.

"Tôi nghĩ rằng lệnh cấm đi lại nên được ban hành sớm hơn rất nhiều", Williams nói.

Một chiếc xe cứu thương bị mắc kẹt bên đường hôm 25/12, sau khi trận bão tuyết lịch sử đổ bộ thành phố Buffalo, bang New York, Mỹ. Ảnh: Washington Post.

Hạt Erie, nơi có thành phố Buffalo, ban hành lệnh cấm đi lại từ 9h sáng 23/12, khiến những người đang lái xe đi làm chỉ có đúng 41 phút để phản ứng với cơn bão đang ập đến.

Thời điểm ban hành lệnh cấm quá gấp gáp đã trở thành một trong những điểm gây tranh cãi gay gắt khi cơn bão đã cướp đi sinh mạng của 28 người tại Erie. Phát ngôn viên thành phố Buffalo Mike DeGeorge cho biết hơn một nửa số ca tử vong xảy ra ngoài trời, nhiều người thiệt mạng do bị mắc kẹt trong xe.

Trận bão tuyết ập đến ngay trước Giáng sinh, khi nhân viên nhiều cơ quan chính phủ đã nghỉ lễ. Nó cũng xảy ra vào thứ sáu, ngày nhiều người đến công ty lĩnh lương theo tuần, lên kế hoạch mua quà Giáng sinh, thực phẩm hoặc đồ dùng trước khi thời tiết trở nên đặc biệt lạnh giá.

"Hầu hết các cuộc gọi cầu cứu mà chúng tôi nhận được là từ những người bị mắc kẹt trong ôtô", Williams nói. "Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể để tiếp cận họ, nhưng sự thật là những người bị mắc kẹt đáng lẽ không nên ở đó".

Chính quyền thành phố đã kêu gọi mọi người ở nhà và doanh nghiệp đóng cửa, nhưng chúng chỉ là khuyến cáo không mang tính bắt buộc. Vào ngày 22/12, một số người đã đề nghị chính quyền áp lệnh cấm ra ngoài ngay lập tức, song không được đáp ứng vì nhu cầu nhân lực lớn dịp cuối tuần trước nghỉ lễ.

Theo dự báo, sáng sớm hôm đó, trận bão tuyết lớn sẽ bắt đầu ảnh hưởng tới Buffalo. 6 phút sau khi lệnh cấm ra đường có hiệu lực, Mark Poloncarz, người đứng đầu hạt Erie, chia sẻ trên Facebook rằng cơ quan khí tượng Buffalo đã ghi nhận sức gió từ 116 km/h đến 127 km/h. Gần 13.000 người đã bị mất điện.

Đến chiều 23/12, Williams là một trong rất nhiều nhân viên cứu hộ khẩn cấp bị mắc kẹt cùng với những người dân đang hoảng loạn trước cơn bão. Xe cứu thương không thể đến một số khu phố suốt hơn 24 tiếng. Tuyết rơi mù mịt và gió giật mạnh càng khiến các khu dân cư bị cô lập thêm.

Tuyết bao phủ thành phố Buffalo hôm 25/12. Ảnh: AFP.

Không giống các sự kiện thời tiết khắc nghiệt trước đây thường tấn công những thị trấn nhỏ ở phía nam Buffalo, cơn bão lần này đổ bộ vào ngay thành phố, nơi tập trung dân cư đông đúc, gây tê liệt cơ sở hạ tầng.

Các quan chức thừa nhận họ tưởng rằng đã sẵn sàng đối diện với cơn bão. Hôm 27/12, cảnh sát trưởng hạt Erie John Garcia cho biết khi được thông báo sẽ có một cơn bão tuyết mạnh ập đến, ông đã nghĩ "đây là thứ chúng ta đã quá quen thuộc".

Nhưng Garcia đã sai. "Tôi chưa bao giờ chứng kiến thứ gì như thế trước đây", ông nói.

Trận bão tuyết cũng thử thách các nguồn lực ứng phó khẩn cấp của một khu vực vốn đã thiếu hụt nhân sự, thiết bị và kinh phí do đại dịch. Tháng trước, 10% nhân viên cứu hộ khẩn cấp và nhân viên y tế bang New York đã nghỉ việc do lương thấp cùng công việc căng thẳng. Vấn đề càng tồi tệ hơn ở các khu vực nông thôn, như hạt Erie, nơi nhiều nhân viên cứu hộ khẩn cấp chỉ là tình nguyện viên.

Các nhân viên tuyến đầu ở Buffalo nói rằng ngay cả khi có một đội xe cứu thương và nhân lực đầy đủ, họ vẫn không phải là đối thủ của cơn bão khi tuyết rơi dày và gió giật dữ dội làm tê liệt các con đường, đồng thời gây mất điện diện rộng.

Để hỗ trợ, hàng trăm người dân lập nhóm trên mạng xã hội để cứu những người bị mắc kẹt trong ôtô và những ngôi nhà lạnh cóng do không được sưởi ấm, giao thuốc và đưa người cần hỗ trợ y tế đến bệnh viện.

Poloncarz cảnh sát và xe cứu thương không thể tiếp cận 2/3 khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của hạt Erie vì họ cũng bị mắc kẹt.

"Đó không phải điều đáng tự hào gì", ông nói.