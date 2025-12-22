Thành phố 500 tuổi vùng Caribe chuyển đổi xe ngựa sang điện

Những cỗ xe ngựa chạy lộc cộc trên phố cổ Cartagena (Colombia) bị buộc dừng hoạt động trong tuần tới, thay bằng 62 phương tiện chạy điện mô phỏng tiếng vó ngựa.

Việc thay thế phương tiện công cộng này được chính quyền Cartagena - thành phố 500 tuổi vùng Caribe - thực hiện từ 29/12. Dòng xe điện thay thế được nhập khẩu từ Trung Quốc, thiết kế theo kiểu xe ngựa truyền thống, với bánh lớn và mui trần. Phương tiện này chạy được khoảng 70 km trong một lần sạc.

Xe được trang bị vô lăng phía trước thay cho dây cương, đồng thời bổ sung loa để phát nhạc hoặc mô phỏng tiếng vó ngựa phi.

Cristian Munoz trên đường phố Cartagena, Colombia. Ảnh: NPR

Cartagena là thành phố du lịch được yêu thích của Colombia trong nhiều thập kỷ. Trung tâm lịch sử của thành phố được bao quanh bởi những bức tường đá dày, được người Tây Ban Nha xây dựng để chống lại cướp biển vùng Caribe. Bên trong trung tâm, những con phố nhỏ quanh co chạy qua quảng trường ngập nắng và dinh thự mang kiến trúc thuộc địa.

Xe ngựa vốn mang tính biểu tượng của thành phố 500 năm tuổi. Bánh xe lớn cùng mui trần là hình ảnh lý tưởng để du khách ghi lại vẻ đẹp quyến rũ của Cartagena.

Alejandro Riaño, một diễn viên hài từ Bogota, vận động chính quyền thành phố thay thế xe ngựa kéo suốt 4 năm qua. Thành phố cuối cùng cũng đứng về phía Riaño và các nhà bảo vệ động vật sau nhiều năm phản đối. Họ lập luận rằng những chuyến di chuyển trên phương tiện này rất tệ cho những con ngựa, bởi ôtô trên đường phố gây căng thẳng cho chúng. Thêm vào đó, mặt đường nhựa cũng gây tổn thương cho đầu gối và chân ngựa.

Tuy nhiên, việc chuyển đổi này khiến chủ xe ngựa lo lắng, cho rằng chính quyền địa phương đang đẩy họ ra khỏi công việc kinh doanh gây dựng trong nhiều thập kỷ.

Những chiếc xe điện được nhập khẩu từ Trung Quốc. Ảnh: NPR

Miguel Angel Cortez, chủ sở hữu hai xe ngựa, nói ông không phản đối việc thay thế phương tiện, nhưng họ cần hiểu được vị trí của mình sau chuyển đổi ra sao. Một cuộc thương thảo gần nhất giữa chính quyền địa phương với chủ xe đã đặt ra mức bồi thường gấp 4 lần thu nhập tháng trung bình cho một chiếc xe ngựa. Tuy nhiên, nhóm chủ xe cho rằng số tiền này chưa đủ bù đắp thiệt hại.

Cristian Munoz đã lái xe ngựa trong hai thập kỷ qua. Ông cho rằng việc chuyển đổi sang phương tiện chạy điện sẽ xóa bỏ một phần di sản của thành phố 500 năm tuổi. "Mọi người đến Cartagena vì giá trị truyền thống. Không có ngựa, mọi thứ sẽ không còn như xưa nữa", ông nói.

Domek Turbay, Thị trưởng Cartagena, nói rằng thành phố sẵn sàng chia sẻ lợi nhuận từ những chiếc xe điện mới với họ. Nhưng đến nay, hai bên chưa đạt được thỏa thuận nào, trong khi nhóm chủ xe dọa kiện thành phố vì khiến họ mất hoạt động kinh doanh.

Để kích cầu đội xe mới, thành phố sẽ miễn phí di chuyển cho du khách trong hai tháng tới.

Bảo Bảo (theo NPR)