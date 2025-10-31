Thanh niên văng hơn chục mét sau tông xe tải, 'tiên lượng tử vong'

TP HCMNam thanh niên 24 tuổi bị chấn thương sọ não nặng, tiên lượng chết não, sau cú tông mạnh vào xe tải ở giao lộ quận Gò Vấp cũ rạng sáng 31/10, cô gái đi cùng tử vong tại chỗ.

Bác sĩ Phạm Thái Ngọc Long, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quân y 175, cho biết bệnh nhân được đưa vào cấp cứu lúc 5h15 sáng nay, trong tình trạng đa chấn thương, trong đó chấn thương sọ não rất nặng, dập não xuất huyết lượng nhiều, phù não lan tỏa, dập phổi, gãy xương nhiều vị trí. Nồng độ cồn trong máu bệnh nhân vượt ngưỡng cho phép.

"Bệnh nhân hôn mê sâu, được chuyển sang điều trị hồi sức tiên lượng chết não, nguy cơ tử vong cao", bác sĩ Long nói.

Thăm khám người bệnh tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: Quỳnh Trần

Trước đó, đôi nam nữ đi xe máy trên đường Phạm Huy Thông, hướng về đường Lê Đức Thọ, phường Hạnh Thông. Khi đến giữa giao lộ, xe máy bất ngờ va chạm mạnh với ôtô tải. Cú đâm khiến hai người bị hất văng hơn chục mét, rơi xuống khu vực ghế đá công viên. Cô gái tử vong tại chỗ, còn nam thanh niên được đưa đi cấp cứu. Xe máy vỡ nát, nằm cách xe tải khoảng 10 m, nhiều mảnh vỡ và nón bảo hiểm văng tung tóe.

Cảnh sát đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe máy bị vỡ nát sau tai nạn. Ảnh: Đình Văn

Lê Phương