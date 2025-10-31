Hai nạn nhân văng hơn chục mét sau tai nạn ở TP HCM

Đôi nam nữ văng xa sau va chạm với xe tải khi qua giao lộ ở quận Gò Vấp cũ, một người chết, một nguy kịch, sáng 31/10.

Khoảng 4h, thanh niên khoảng 20 tuổi lái xe máy chở cô gái chạy trên đường Phạm Huy Thông, phường Hạnh Thông (quận Gò Vấp cũ). Khi đến giữa giao lộ Phạm Huy Thông - Lê Đức Thọ, xe bất ngờ va chạm mạnh với ôtô tải.

Xe máy bị vỡ nát sau tai nạn. Ảnh: Đình Văn

Hai người đi xe máy văng xa khoảng chục mét. Tại hiện trường, xe máy vỡ nát nằm cách ôtô tải gần 10 m. Xe tải hư hỏng phần đầu, nhiều mảnh vỡ, nón bảo hiểm văng tung toé trên đường.

Tài xế xe tải Huỳnh Văn Sơn, 34 tuổi, cho biết tai nạn xảy ra sau khi giao hàng đông lạnh ở khu vực quận Gò Vấp cũ về lại kho ở khu công nghiệp Sóng Thần (phường Dĩ An).

"Khi tới giao lộ này thì xe máy lao rất nhanh nên không xử lý kịp", anh Sơn nói. Thấy hai nạn nhân bất tỉnh, anh đã liên hệ bệnh viện 175 đến cấp cứu.

Cảnh sát phong toả hiện trường điều tra nguyên nhân. Ảnh: Đình Văn

Cảnh sát đã đến phong toả, ghi nhận hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Đình Văn