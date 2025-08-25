Thanh niên tông gãy rào chắn đường sắt ở Đồng Nai

Hai nữ nhân viên vừa kéo barie để đón tàu SE12 qua đường ngang dân sinh thì thanh niên đi xe máy tốc độ cao tông thẳng vào, khiến rào chắn gãy đôi, khuya 24/8.

Tai nạn khiến xe máy và hai nam thanh niên ngã xuống, một người bất tỉnh nằm trong khu vực an toàn đường sắt. Nhân viên gác chắn cùng người dân lập tức đưa nạn nhân và phương tiện ra khỏi đường ray, đồng thời thu dọn rào chắn.

Thanh niên tông gãy rào chắn đường sắt Hình ảnh hai thanh niên tông gãy rào chắn đường sắt. Video: Camera an ninh

Một nhân viên khác dùng tín hiệu đèn "bắt tàu" để phòng ngừa, sau đó cho phép đoàn tàu đi qua khi khu vực đã an toàn, không phải dừng lại.

Công an xã Dầu Giây cùng Chi nhánh Khai thác đường sắt Sài Gòn có mặt xử lý vụ việc. Tai nạn khiến một nam thanh niên ngồi sau bị thương, barie hư hỏng nặng.

Trước đó hai ngày, tại phường Long Khánh, một thanh niên cũng tông gãy barie khi tàu sắp qua. Nhờ phản ứng nhanh, nhân viên gác chắn đã kịp thời đưa nạn nhân ra ngoài và ra tín hiệu báo tàu dừng, bảo đảm an toàn cho đoàn tàu.

Phước Tuấn