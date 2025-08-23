Hai nữ nhân viên cứu thanh niên ngã trên đường ray khi tàu sắp đến

Đồng NaiNam thanh niên tông gãy barie, ngã gục giữa đường ray, một nữ nhân viên gác chắn cùng người dân đưa ra ngoài, người khác kịp thời báo hiệu giúp tàu SE4 dừng lại.

Khoảng 21h25 ngày 22/8, tại đường ngang dân sinh giao với đường Hùng Vương, phường Long Khánh, một thanh niên chạy xe máy biển số TP HCM tông vào barie số 1, nằm gục trên đường ray, khi tàu sắp chạy qua.

Hai nữ nhân viên cứu kịp thời đoàn tàu Hai nữ nhân viên kịp thời cứu nạn nhân ngã trên đường sắt. Video: Camera an ninh

Một nữ nhân viên gác chắn cùng người dân nhanh chóng kéo nạn nhân vào lề. Cùng lúc, nữ nhân viên khác cầm đèn chạy về phía trước đoàn tàu, ra tín hiệu khẩn cấp. Nhận cảnh báo nguy hiểm, tàu SE4 kịp dừng lại, tránh va chạm.

Ông Nguyễn Đình Đảng, Phó giám đốc Công ty CP Đường sắt Sài Gòn, cho biết đoàn tàu chỉ dừng khoảng 4 phút rồi tiếp tục hành trình an toàn. "Hai nhân viên đã xử lý rất nhanh, kịp thời ngăn một tai nạn nghiêm trọng", ông nói.

Sáng 23/8, lãnh đạo công ty đã gặp gỡ, khen thưởng hai nhân viên Vũ Thị Diện, Trần Thị Thủy cùng người dân hỗ trợ trong vụ việc.

Phước Tuấn