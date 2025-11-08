Thanh niên nghi bị điện giật chết khi qua đường ngập ở TP HCM

Nam thanh niên khoảng 18 tuổi đi bộ qua đoạn nước ngập trên đường Đề Thám (phường Cầu Ông Lãnh) bị điện giật, ngã xuống đường, tử vong, tối 8/11.

Khoảng gần 20h, nam thanh niên đi bộ qua đoạn đường đang ngập do triều cường (cách phố Tây Bùi Viện vài trăm mét) thì bất ngờ ngã bất tỉnh. Một số người đến hỗ trợ thấy tê giật nhẹ nên không dám tiếp cận.

Lực lượng chức năng sau đó đã ngắt điện để đưa nạn nhân đi cấp cứu, song nạn nhân không qua khỏi.

Ổ cắm gắn trên hàng rào của cửa hàng tiện lợi bị nghi ngờ rò rỉ điện xuống vùng nước ngập. Ảnh: Minh Bằng

Khu vực xảy ra sự cố có một tủ điện hạ thế và hàng rào sắt trước cửa hàng tiện lợi ngay. Lo ngại điện còn rò rỉ, cảnh sát phong toả hai đầu đoạn đường dài khoảng 100 m.

Một số người sống gần hiện trường cho hay "đã từng bị giật nhẹ, tê tê" khi qua khu vực nam thanh niên gặp nạn ở những lần nước ngập. Tuy nhiên, họ chưa báo chính quyền hay điện lực do nghĩ chập điện nhẹ.

Khu vực nạn nhân ngã bất tỉnh. Ảnh: Người dân cung cấp

Đại diện Tổng Công ty Điện lực TP HCM cho biết rà soát ban đầu cho thấy tủ điện không rò rỉ, nhưng hàng rào kim loại có dấu hiệu nhiễm điện.

Gần 23h, khu vực có điện trở lại. Nhân viên điện lực cũng có mặt tại hiện trường kiểm tra, khắc phục sự cố. Công an đang điều tra nguyên nhân.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường tối 8/11. Ảnh: Giang Anh

Chiều nay, triều cường cùng với mưa lớn trong hơn 30 phút khiến nhiều tuyến đường trung tâm TP HCM ngập sâu, có nơi nước dâng cao hơn nửa mét.

Giang Anh - Đình Văn