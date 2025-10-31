Thanh niên đánh thai phụ vì 'bán mì tôm đắt' tiếp tục đi gây rối

Đăk LăkTrần Triệu Quí trong thời gian bị khởi tố, cho tại ngoại, vì đánh thai phụ bán tạp hóa đã tiếp tục đi đánh nhau gây thương tích, nên bị công an bắt giam.

Ngày 31/10, Quí, 25 tuổi, trú phường Bình Kiến, bị Công an tỉnh Đăk Lăk bắt tạm giam để điều tra về hành vi trên.

Quí tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Đăk Lăk

Hồi 10/10, Quí đã bị công an khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú, để điều tra tội Gây rối trật tự công cộng do đánh một thai phụ bán tạp hóa trước cổng Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Lý do anh ta gây án là cho rằng chị này "bán mì tôm đắt". Sự việc gây ra sự phẫn nộ trong dư luận

Trong thời gian được tại ngoại, Quí tiếp tục đi ăn nhậu, cùng đồng phạm đánh nam thanh niên tại một quán nhậu ở khu phố 4, phường Tuy Hòa, làm người này bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Cảnh sát cho rằng Quí đã vi phạm nghĩa vụ cam kết với cơ quan điều tra, nên cần thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang bắt tạm giam.

Bùi Toàn