Người đánh thai phụ vì 'bán mì tôm đắt' bị khởi tố

Đăk LăkTrần Triệu Quí, 25 tuổi, thừa nhận chửi bới, đánh thai phụ bán tạp hóa trước cổng Bệnh viện đa khoa Phú Yên vì chị này "bán mì tôm đắt".

Chiều 10/10, Quí bị Công an tỉnh Đăk Lăk khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú, điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Trần Triệu Quí tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Đăk Lăk

Trước đó, rạng sáng 21/9, Quí đến tiệm tạp hóa của thai phụ 35 tuổi trên đường Phạm Ngọc Thạch, phường Tuy Hòa (trước cổng Bệnh viện Đa khoa Phú Yên) để mua 3 gói mì tôm. Sau khi nghe chủ tiệm nói "3 gói mì giá 30.000 đồng", anh ta chê đắt. Hai bên lời qua tiếng lại, Quí chửi bới, đá vào bụng thai phụ.

Mẹ chủ tiệm tạp hóa chạy ra can ngăn, nói Quí bỏ qua, cũng bị anh ta tấn công. Nghe thai phụ ở trong tiệm nói gì đó, anh ta ném dép và liên tục gào thét: "Mày biết tao là ai không?" trong nhiều phút rồi mới rời khỏi hiện trường. Sự việc được camera an ninh tiệm tạp hóa ghi nhận.

Thanh niên đánh thai phụ bán hàng vì chê ‘giá mì tôm đắt’ Nam thanh niên đánh thai phụ vào rạng sáng 21/9. Video: Cao Thế

Người phụ nữ sau đó đến bệnh viện trong tình trạng chấn thương vùng bụng, lưng dưới và chậu hông. Các bác sĩ sản khoa chẩn đoán chị bị động thai, yêu cầu nhập viện theo dõi.

Chị này cho biết, sau khi video sự việc lan truyền trên mạng xã hội, tối hôm sau mẹ của Quí đã đến tiệm tạp hóa xin lỗi và đề nghị "trả toàn bộ viện phí".

Làm việc với cơ quan điều tra, Quí thừa nhận đánh thai phụ do bực tức vì "bán mì tôm đắt". Khi có người can ngăn và biết chị này đang mang thai nhưng anh ta vẫn không kìm chế được bản thân.

Công an cho rằng Quí có hành vi đánh, hăm dọa, uy hiếp phụ nữ đang mang thai làm mất an ninh trật tự nơi công cộng, gây bức xúc cho người dân, "thể hiện tính côn đồ, ngông cuồng, thách thức pháp luật".

Bùi Toàn