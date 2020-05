Thành ngữ tiếng Anh về nắng nóng

Nếu muốn miêu tả ngày nắng nóng, bạn có thể sử dụng thành ngữ "dog days of summer"; nói nóng như thiêu đốt, bạn hãy dùng "It's a scorcher".

1. Dog days of summer

"Dog days of summer" để miêu tả những ngày nóng nhất trong mùa hè, nóng đến mức mọi người không muốn làm gì ngoài nghỉ ngơi. Người bản ngữ thường dùng thành ngữ này khi nói về giai đoạn nóng từ đầu tháng 7 đến đầu tháng 9.

Ví dụ: During the dog days of summer, people prefer to remain indoors and go out as little as possible. (Trong những ngày nắng nóng, mọi người thích ở lỳ trong nhà và ra ngoài ít nhất có thể).

2. It’s a scorcher

"It's a scorcher" là câu cảm thán về những ngày nóng như thiêu đốt. Ngoài ra, danh từ "scorcher" dùng để miêu tả trời nóng, bạn có thể dùng riêng.

Ví dụ: Yesterday was a real scorcher. (Ngày hôm qua thật sự rất nóng).

3. Soak up some sun

Với nghĩa đắm mình trong ánh mặt trời, "soak up some sun" là thành ngữ phổ biến với những người yêu thích du lịch. Thành ngữ này miêu tả hoạt động tắm nắng ở bên bờ biển, dưới ánh mặt trời chói chang.

Ví dụ: In Mexico, I spent a lot of time lying on the beach and soaking up the sun. (Ở Mexico, tôi dành thời gian nằm trên bãi biển và tắm nắng).

Công nhân thi công tuyến metro số 1 bến Thành - Suối Tiên, TP HCM tháng 4 - đúng mùa nắng nóng. Ảnh: Quỳnh Trần

4. Beat the heat

Từ nghĩa đen đập tan sức nóng, "beat the heat" được hiểu là tìm sự thoải mái, mát lạnh trong thời tiết oi bức.

Ví dụ: We are going to beat the heat by spending the day in the library. They always have the air conditioner running. (Chúng tôi sẽ dành cả ngày trong thư viện để tránh nóng. Họ để điều hòa chạy liên tục).

5. Indian summer

Thành ngữ này được dùng trong mùa thu tại Bắc Mỹ nhưng có nhiệt độ cao, khô hanh như mùa hè.

Ví dụ: We had a splendid Indian summer last October. (Chúng tôi có một đợt nóng dài vào tháng 10 năm ngoái).

6. Hotter than blue blazes

"Blue blazes" là ngọn lửa màu xanh, nóng hơn ngọn lửa màu vàng, đỏ thông thường. Vì vậy, khi nói nóng hơn lửa màu xanh (hotter than blue blazes) nghĩa là nóng như thiêu đốt, nóng không thể chịu đựng nổi.

Ví dụ: It's hotter than blue blazes. (Trời nóng hơn lửa).

Tú Anh (Theo English Idioms)