'Thánh mukbang' Hàn Quốc dành 18 tiếng mỗi ngày để ăn

YouTuber nổi tiếng Tzuyang thú nhận "có nỗi khổ riêng" khi cũng muốn có sở thích khác nhưng thời gian dành cho việc ăn quá nhiều nên không thể làm được.

Trong chương trình "The Manager" của đài MBC phát sóng hôm 29/11, nhà sáng tạo nội dung mukbang Tzuyang thú nhận những khó khăn của một người ăn khỏe, theo The Korea Daily. Tại đó, cô lần đầu thử làm kim chi truyền thống. Sau khi hoàn thành, Tzuyang ăn kim chi cùng 6 kg thịt luộc, 2 kg hàu, 1,8 kg thịt hộp, tổng cộng 6.100 calo. Ngoài ra, cô còn ăn thêm 4 củ khoai lang nướng cỡ lớn.

Khi người dẫn chương trình nhắc chuyện Chaeryeong (thành viên nhóm ITZY) từng nói muốn được "tái sinh thành Tzuyang". Tuy nhiên, "thánh ăn" thẳng thắn chia sẻ "chắc sẽ khó chịu lắm". "Vì trong 24 giờ một ngày, tôi phải dành đến 18 giờ để ăn. Cảm giác là khi đói, bạn sẽ nghĩ đến đồ ăn và muốn ăn đúng không ạ? Tôi gần như luôn luôn trong trạng thái đó", Tzuyang nói.

'Thánh ăn' Tzuyang. Ảnh: Maeil Business Newspaper

YouTuber nổi tiếng Hàn Quốc cho biết "cũng có nỗi khổ riêng" vì muốn có sở thích khác nhưng do thời gian dành cho việc ăn quá nhiều nên không thể làm được. "Thế nên, tôi chỉ có thể xem truyện tranh trong lúc ăn. Tôi thấy những người có thời gian để nhảy múa, ca hát và làm những điều họ thích thì thật tuyệt vời. Còn tôi ít có thời gian để thử những thứ đó", cô nói.

Tzuyang cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với "những người ăn ít". "Tôi từng nghĩ muốn trở thành người ăn ít. Bởi vì họ tìm thấy hạnh phúc từ những thứ khác ngoài việc ăn", ngôi sao mukbang cho hay.

Bắt đầu sự nghiệp từ năm 2018, Tzuyang hiện là một trong những ngôi sao mukbang (vừa ăn vừa ghi hình) hàng đầu châu Á với 12,7 triệu người đăng ký. Dù chỉ cao 1,61 m và nặng khoảng 50 kg, các bác sĩ xác nhận dạ dày của cô lớn hơn 40% so với người bình thường, cho phép nạp lượng thức ăn vượt xa sức chứa của nam giới trưởng thành.

Theo các chuyên gia y tế, tiêu thụ liên tục lượng calo khổng lồ, gấp đến hơn 15 lần nhu cầu bình thường, có thể làm cơ thể tích tụ mỡ nội tạng, dễ dẫn đến tiểu đường, béo phì nội tạng và tăng nguy cơ bệnh tim mạch. Dạ dày và hệ tiêu hóa bị căng thẳng kéo dài cũng làm gia tăng nguy cơ giãn dạ dày, trào ngược, loét hoặc rối loạn chức năng tiêu hóa.

Bên cạnh đó, stress oxy hóa và viêm mạn tính bắt nguồn từ chế độ ăn quá giàu năng lượng có thể tổn thương nội tạng như gan, tụy và tim mạch. Thậm chí, ăn uống không kiểm soát còn có thể khiến cân bằng hormone bị lệch, ảnh hưởng giấc ngủ và tạo ra mệt mỏi mãn tính, dù vẻ bên ngoài vẫn bình thường.

Bình Minh (Theo Nate, The Korea Daily)