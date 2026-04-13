Thanh Lực thua cơ thủ số một thế giới ở chung kết World Cup

ColombiaCơ thủ Trần Thanh Lực không thể bảo vệ chức vô địch World Cup carom 3 băng ở Bogota, sau khi thua Cho Myung-woo 35-50 ở chung kết, sáng 13/4.

Thanh Lực hiện đứng thứ 11 thế giới. Anh khởi đầu tốt với 4 điểm sau hai lượt cơ. Cho cũng nhanh chóng thể hiện sức mạnh với cơ 8 điểm ở lượt thứ hai để dẫn trước.

Bất ngờ xảy ra khi cơ thủ Hàn Quốc đánh mạnh, khiến bi bay ra khỏi bàn ở lượt 6 rồi sau đó chững lại. Thanh Lực tận dụng các cơ hội để dẫn 22-10. Nhưng đến lượt cơ 11, trong khi cơ thủ Việt Nam chỉ ghi ba điểm, Cho tung đường cơ 17 điểm, dẫn ngược 27-22.

Cơ thủ Trần Thanh Lực thi đấu chung kết với Cho Myung-woo ở World Cup carom 3 băng ở Bogota, sáng 13/4. Ảnh: Billiards

Thế trận đảo chiều từ đây, khi cơ thủ Hàn Quốc càng đánh càng lên điểm, còn Thanh Lực bị tâm lý, thường xuyên hỏng ăn. Cho vươn lên dẫn 40-26 sau 15 lượt. Nhưng sau đó, anh chững lại, để Thanh Lực tích lũy thêm 9 điểm, rút ngắn khoảng cách xuống 35-43.

Cho có rất nhiều người hâm mộ tại Colombia, mỗi đường cơ anh ghi điểm đều nhận được những sự tán thưởng từ các khán đài. Điều đó tiếp thêm sức mạnh và sự tự tin để sang lượt 22, anh tung đường cơ 7 điểm, khép lại trận đấu với chiến thắng 50-35.

Sau điểm vô địch, Cho liên tiếp vung nắm đấm lên không trung rồi cúi đầu cảm ơn khán giả. Còn Thanh Lực bắt tay và ôm đối thủ để chúc mừng vì anh đã thua một trận tâm phục khẩu phục. Ngôi sao Hàn Quốc đạt trung bình 2.272 điểm/lượt cơ, còn Thanh Lực chỉ được 1.590.

Không thể bảo vệ chức vô địch, nhưng Thanh Lực là cơ thủ Việt Nam hay nhất tại chặng Bogota, trong bối cảnh các tên tuổi như Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái... đều bị loại sớm. Trên đường vào chung kết, cơ thủ 37 tuổi gây ấn tượng khi lần lượt hạ những đối thủ sừng sỏ như Birol Uymaz (số 30 thế giới) ở vòng 1/8, Dick Jaspers (số 9 thế giới) ở tứ kết, Martin Horn (số 3) ở bán kết.

Các cơ thủ Việt Nam Bao Phương Vinh, Trần Quyết Chiến, Chiêm Hồng Thái... bên danh hiệu hạng nhì của Trần Thanh Lực ở World Cup carom 3 băng ở Bogota, sáng 13/4. Ảnh: Minh Điền Billiards

Thanh Lực sinh năm 1990 tại Bình Dương, quê Bình Dương, sinh ra trong gia đình không có truyền thống thể thao. Năm 2011, sau khi hết nghĩa vụ quân sự, anh mới tập chơi billiards rồi tham gia các giải phong trào. Hai năm sau, anh thi đấu giải bán chuyên quốc gia, vào tứ kết vòng 1 giải VĐQG và vòng 1/16 ở vòng 2.

Năm 2019, Thanh Lực gia nhập tuyển billiards TP HCM, bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp. Đến 2023 anh mới góp mặt ở giải vô địch quốc gia rồi đoạt HC bạc châu Á. Một năm sau, Thanh Lực về nhì ở World Championship Bình Thuận và vào chung kết World Cup Bogota 2025, rồi lên ngôi vô địch sau khi thắng đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ Tayfun Tasdemir 50-47.

Bogota là chặng World Cup đầu tiên trong năm 2026. Chặng tiếp theo sẽ diễn ra tại TP HCM vào tháng 5/2026.

Đức Đồng