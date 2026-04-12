Cơ thủ Thanh Lực thắng kịch tính, vào bán kết World Cup

ColombiaTrần Thanh Lực tiến gần với việc bảo vệ chức vô địch World Cup carom 3 băng ở Bogota, sau khi thắng ngược Dick Jaspers 50-48 ở tứ kết.

Thanh Lực và Jaspers rượt đuổi tỷ số trong trận tứ kết sáng 12/4, giờ Hà Nội. Nhưng ở thời điểm gần cuối, cơ thủ Hà Lan vượt lên dẫn 43-36 rồi 46-37. Kể từ đó, ông chỉ ghi điểm ở một trong sáu lượt cơ cuối cùng. Trong khi, Thanh Lực ghi điểm ở bốn lượt cơ, trong đó có chuỗi 6 điểm. Chung cuộc, đại diện Việt Nam thắng 50-48 sau 33 lượt cơ.

Theo chuyên gia carom 3 băng người Hà Lan Bert van Manen, trận đấu giữa Thanh Lực và Jaspers hấp dẫn nhất vòng đấu. "Cả hai đều không thể dễ dàng vượt qua đối thủ: tỷ số là 26-25 rồi sau đó là 44-46", ông viết trên trang cá nhân. "Trong những lượt cuối đầy căng thẳng, Jaspers đã mắc sai lầm với cú đánh dẫn đến hôn bi. Thanh Lực đã tận dụng cơ hội với một cú đánh kết thúc tuyệt đẹp, ghi liền 4 điểm".

Trần Thanh Lực tại giải vô địch thế giới carom 3 băng ở Bỉ tháng 10/2025. Ảnh: Ton Smilde

Trước đó ở vòng 1/8, Thanh Lực thắng cơ thủ Thổ Nhĩ Kỳ Birol Uymaz 50-32 sau 24 lượt đánh. Tại bán kết, anh sẽ gặp đại diện Đức Martin Horn lúc 1h30 sáng 13/4, giờ Hà Nội. Nếu vào chung kết, Thanh Lực sẽ gặp số một thế giới Cho Myung-woo hoặc Tayfun Tasdemir lúc 6h cùng ngày.

Thanh Lực sinh năm 1990 tại Bình Dương, cũng từng thắng Jaspers ở bán kết World Championship 2024 và bán kết World Cup Bogota 2025. Anh lên ngôi ở Bogota năm ngoái, sau khi thắng đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ Tayfun Tasdemir 50-47 ở trận chung kết.

Thanh Lực là đại diện cuối cùng của Việt Nam tại giải. Đội còn một cơ thủ cũng vào vòng knock-out là Chiêm Hồng Thái. Cơ thủ 27 tuổi thắng Jeremy Bury 50-21 sau 26 lượt cơ vòng 1/8, nhưng thua Cho 30-50 sau 25 lượt đánh ở tứ kết.

Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh đã dừng bước từ vòng bảng. Trong khi Quyết Chiến thắng hai, thua một và bị loại bởi chỉ số phụ, Phương Vinh toàn thua ba trận.

Bogota là chặng World Cup đầu tiên trong năm 2026, diễn ra từ 6/4 đến 12/4. Do đứng trong Top 14 thế giới, Thanh Lực và Quyết Chiến được vào thẳng vòng bảng, trong khi Phương Vinh, Hồng Thái và Nguyễn Trần Thanh Tự phải thi đấu từ vòng loại.

Xuân Bình