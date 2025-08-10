Thành Long: 'Trân trọng mỗi ngày được sống'

Ở tuổi 71, tài tử Trung Quốc Thành Long miệt mài luyện võ, truyền cảm hứng phim ảnh cho giới trẻ và không có ý nghĩ ngừng làm việc.

Theo Hollywood Reporter hôm 9/8, trên sân khấu nhận giải Pardo alla Carriera cho thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim Locarno (Thụy Sĩ), tài tử chào khán giả bằng tiếng Italy: "Buona sera" (Chào buổi tối), sau đó cảm ơn ban tổ chức, các nhà làm phim và người hâm mộ. "Nhờ các bạn, tôi mới có mặt ở đây hôm nay", ông nói.

Thành Long tạo dáng với chiếc cúp từ Liên hoan phim Locarno. Ảnh: Locarno Film Festival

Thành Long cho biết cha từng hỏi ông liệu 60 tuổi còn đánh đấm được không. Ông nói tiếp: "Các bạn hãy nhìn xem, tôi đã làm việc trong ngành điện ảnh được 64 năm. Hiện tôi 71 tuổi và vẫn có thể chiến đấu". Nghệ sĩ cho rằng tuổi tác khiến ông thực hiện các động tác "theo kiểu của người già", nhưng vẫn giữ khao khát làm phim, trân trọng mỗi ngày được sống và tiếp tục sáng tạo.

Giám đốc nghệ thuật của Locarno, ông Giona A. Nazzaro, ca ngợi tài tử là ngôi sao hàng đầu châu Á, là gương mặt điện ảnh quen thuộc trên toàn cầu. Từ những năm theo học tại Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc với sư phụ Vu Chiêm Nguyên đến khi đóng thế trong A Touch of Zen (Hiệp nữ) của đạo diễn Hồ Kim Thuyên, Thành Long không ngừng đổi mới bản thân, lan rộng tầm ảnh hưởng ra quốc tế.

Hơn sáu thập niên gắn bó sự nghiệp, ông đảm nhận nhiều vị trí như diễn viên đóng thế, đạo diễn, sản xuất, chỉ đạo hành động, góp phần thay đổi cách làm phim hành động ở Hollywood. Thời trẻ, nghệ sĩ sẵn sàng mất ba tháng tập luyện chỉ để quay một cảnh đánh năm phút. Ông còn tự viết kịch bản, dựng phim để mang đến cho khán giả trải nghiệm chân thực trên màn ảnh.

Mỗi khi tham gia dự án, ông tận dụng tối đa thời gian để rèn luyện cơ thể, chịu đựng đau đớn và chấn thương để hoàn thành cảnh quay. Ông từ chối cách làm phim "nhanh và rẻ" của một số hãng, tự đạo diễn The Fierce Hyena (1979) - tác phẩm lập kỷ lục phòng vé Hong Kong.

Loạt cảnh hành động kinh điển của Thành Long Loạt cảnh hành động kinh điển của Thành Long. Video: Weibo

Ngoài tự học, ông tham khảo kinh nghiệm từ Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd để làm mới võ thuật bằng bối cảnh, đạo cụ, thêm kịch tính cho mỗi trận đấu. Thành Long xem Hồng Kim Bảo và Nguyên Bưu là hình tượng để ông noi theo. Dù gặp nhau ở đâu, họ đứng dậy chào hỏi theo phép tắc truyền thống.

Diễn viên còn nhắn nhủ giới trẻ tránh lười biếng, luôn dồn hết tâm sức cho từng cảnh quay kể cả khi bộ phim hay đạo diễn chưa thật sự xuất sắc. "20 năm sau khi nhớ lại quãng thời gian ấy, có thể bạn sẽ nuối tiếc vì đã không làm tốt hơn", Thành Long nói.

Theo Deadline, không khí sự kiện sôi động từ trước khi Thành Long xuất hiện. Khán giả mặc áo in hình Thành Long, cầm bảng "I Love Jackie Chan" (Tôi yêu Thành Long), hét vang khi màn hình lớn chiếu hình ảnh tài tử. Trên thảm đỏ, ông cầm thú nhồi bông hình gấu trúc, vẫy tay và gửi nụ hôn về phía người hâm mộ.

Trong buổi lễ, ban tổ chức chiếu đoạn video tổng hợp những pha hành động đặc trưng của ông. Trước khi rời sân khấu, Thành Long gửi thông điệp về tình yêu thương, mong muốn thế giới chung sống hòa bình, nhận sự reo hò từ khán giả. Ở Locarno, diễn viên giới thiệu lại hai tác phẩm do ông đóng chính kiêm đạo diễn là Kế hoạch A (1983) và Câu chuyện cảnh sát (1985).

Dương Tử Quỳnh và Thành Long trong 'Câu chuyện cảnh sát' 3 Thành Long và Dương Tử Quỳnh trong "Câu chuyện cảnh sát 3". Video: Bilibili

Thành Long, 71 tuổi, gắn bó võ thuật và diễn xuất từ thời niên thiếu. Theo Xinhua, ông là diễn viên người Hoa hiếm hoi thành công ở Hollywood nhờ các tác phẩm ăn khách như Giờ cao điểm, Đại náo phố Bronx. Phim của Thành Long được giới chuyên môn đánh giá cao ở yếu tố hành động, hài.

Trong tự truyện Tôi là Thành Long xuất bản hồi tháng 9/2022, nghệ sĩ nói công sức của ông xứng đáng với tiền vé khán giả bỏ ra để vào rạp xem phim. Giai đoạn đầu, người xem thường la hét, hoảng hốt vì các cảnh thử thách mạo hiểm của tài tử, gọi ông là "kẻ điên rồ". Nhưng dần dần, họ chờ đợi Thành Long mang tới điều mới mẻ.

Liên hoan phim Locarno là một trong những sự kiện điện ảnh lâu đời và uy tín nhất châu Âu, được tổ chức hàng năm tại thành phố Locarno (Thụy Sĩ) từ năm 1946. Chương trình là nơi phát hiện và tôn vinh những tài năng mới, tác phẩm thể nghiệm. Sự kiện lần thứ 78 diễn ra từ ngày 6 đến 16/8. Rithy Panh - đạo diễn Campuchia từng được đề cử Oscar - giữ chức chủ tịch ban giám khảo giải Báo Vàng cho phim hay nhất mùa giải năm nay.

Giải Pardo alla Carriera của liên hoan trao cho các nghệ sĩ có đóng góp nổi bật và lâu dài cho nền điện ảnh thế giới. Nhiều tên tuổi lớn của điện ảnh thế giới từng được vinh danh gồm minh tinh Claudia Cardinale, Jane Birkin, nhà làm phim Hong Kong Đỗ Kỳ Phong, Costa-Gavras, Thái Minh Lượng. Năm ngoái, giải thưởng được trao cho "Vua của Bollywood" - tài tử Shah Rukh Khan.

Quế Chi (theo Hollywood Reporter, Deadline)