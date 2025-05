Đạo diễn Campuchia làm chủ tịch ban giám khảo LHP Locarno

Thụy SĩRithy Panh - đạo diễn Campuchia từng được đề cử Oscar - giữ chức chủ tịch ban giám khảo giải Báo Vàng cho phim hay nhất LHP Lorcano 2025.

Rithy Panh, 61 tuổi, là nhà làm phim kỳ cựu sinh ở Phnom Penh (Campuchia). Ông tiếp xúc điện ảnh sau khi di cư đến Pháp, tốt nghiệp Viện Nghiên cứu Điện ảnh Tiên tiến, thường làm những bộ phim về giai đoạn Khmer Đỏ. Tác phẩm The Missing Picture do Panh đạo diễn thắng giải Un Certain Regard ở Liên hoan phim Cannes năm 2013 và nhận đề cử Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc Oscar 2014, đánh dấu nhà làm phim Campuchia đầu tiên được đề cử Oscar.

Ông cũng là nhà sản xuất của phim First They Killed My Father (2017), do minh tinh Angelina Jolie đạo diễn. Năm 2018, Panh nhận giải thưởng danh dự ở Liên hoan phim quốc tế Singapore cho những cống hiến với nền điện ảnh Campuchia và châu Á hơn ba thập niên. Tác phẩm gần nhất của ông là Meeting With Pol Pot (2024), với sự tham gia của diễn viên Pháp Irène Jacob và Grégoire Colin, ra mắt tại Liên hoan phim Cannes năm ngoái.

Theo Hollywood Reporter hôm 15/5, ban tổ chức cho biết ông Rithy Panh sẽ chủ trì hạng mục tranh giải chính Concorso Internazionale. Ông cùng các thành viên giám khảo quyết định tác phẩm đoạt Pardo d'Oro (Báo Vàng), giải thưởng cao nhất của liên hoan.

Giám đốc nghệ thuật Giona A. Nazzaro của Locarno ca ngợi Rithy Panh là "một trong những nhân vật quan trọng của điện ảnh thế kỷ 20". Đại diện ban tổ chức nói: "Rithy Panh được quốc tế biết đến qua các bộ phim khám phá lịch sử Campuchia. Góc nhìn của ông đã định hình ngôn ngữ làm phim đương đại, kể về lịch sử qua ngôn ngữ hình ảnh, ảnh hưởng đến nhiều đạo diễn. Sự tự do nghệ thuật và sức sáng tạo của ông Rithy Panh giúp các tác phẩm lay động khán giả toàn cầu".

Khi đảm nhận ghế chủ tịch ban giám khảo, Rithy Panh nói điện ảnh mang đến cơ hội khám phá văn hóa và những câu chuyện mới. "Nếu chúng ta kiên nhẫn, điện ảnh sẽ ban tặng sự thanh tao của nó. Nó có thể lưu giữ lịch sử, ảnh hưởng đến tư duy, mở ra không gian để suy ngẫm. Tôi tin sự đa dạng trong góc nhìn và cách kể chuyện sẽ làm giàu vốn hiểu biết của chúng ta về thế giới. Với vai trò mới, tôi muốn tôn vinh những bộ phim phản ánh sự đa chiều, độc đáo", đạo diễn cho biết.

Liên hoan phim Locarno là một trong những sự kiện điện ảnh lâu đời và uy tín nhất châu Âu, được tổ chức hàng năm tại thành phố Locarno (Thụy Sĩ) từ năm 1946. Chương trình là nơi phát hiện và tôn vinh những tài năng mới, tác phẩm thể nghiệm. Sự kiện lần thứ 78 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 16/8.

Năm 2004, Mùa len trâu của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh giành giải Ban giám khảo trẻ Liên hoan phim quốc tế Locarno. Năm 2020, phim Thiên đường gọi tên của đạo diễn Dương Diệu Linh thắng giải hạng mục phim ngắn Pardi di doman.

