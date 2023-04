Thành Long: 'Thời của tôi đã qua'

Thành Long - sao hành động Hong Kong - nói hiện không còn ai chấp nhận xả thân đóng cảnh nguy hiểm như thời của ông.

Theo Sohu hôm 10/4, những ngày qua, tài tử 69 tuổi tham gia nhiều sự kiện quảng bá phim mới - Tinh thần long mã. Ông đóng Lão La, võ sĩ già, nhiều mâu thuẫn với con gái Tiểu Bảo (Lưu Hạo Tồn đóng). Tại một buổi giao lưu khán giả, Thành Long nhắc câu thoại Tiểu Bảo nói với Lão La: "Thời của bố đã qua rồi". Sao hành động cho biết câu Tiểu Bảo nói cũng đúng sự thật ngoài đời.

Thành Long: 'Tôi chán mỗi khi xong việc, về phòng' Trailer "Tinh thần long mã". Video: Mtime

Tinh thần long mã do Dương Tử đạo diễn, được coi là tác phẩm về sự nghiệp của Thành Long, cũng là sự tri ân với Võ sư long hổ - những người chuyên đóng cảnh nguy hiểm trong phim hành động Hong Kong. Tác phẩm có những đoạn gợi nhớ loạt phim làm nên tên tuổi Thành Long, như Tôi là ai, Túy quyền 2, Kế hoạch A, Tân câu chuyện cảnh sát, Câu chuyện cảnh sát 3, Kỳ tích.

Nhà phê bình Sơn Kim cho rằng qua một số cảnh phim, Thành Long ngầm chấp nhận sự thay đổi của thời cuộc. Chẳng hạn ở cảnh Lão La có cơ hội trở lại phim trường đóng cảnh hành động nhưng không chịu dùng kỹ xảo, kiên quyết cùng con ngựa của ông diễn đoạn lăn xuống cầu thang. Nhưng sau một hồi cân nhắc, Lão La ghìm con ngựa lại, từ bỏ đóng cảnh nguy hiểm, để kỹ xảo thực hiện.

Những lần Thành Long liều mạng đóng phim Những lần Thành Long liều mạng vì phim hành động. Video: Movide Rockstar

Thành Long nói ông và các võ sư long hổ từng liều mình trên phim trường quay các cảnh nhảy lầu, nhảy từ ôtô đang chạy, đâm xuyên kính, nhảy từ núi lên trực thăng... Những đoạn này sau đó được bê nguyên lên phim, không qua công đoạn xử lý hậu kỳ nào. Tài tử cho biết: "Thời đó, chúng tôi chẳng coi mình là con người, thời đó, chúng tôi là như vậy. Nhưng bây giờ môi trường làm việc đã khác. Cho dù diễn viên muốn liều mạng, các chỉ đạo võ thuật cũng không cho phép vì diễn viên bị thương, cả êkíp phải ngừng quay".

Theo Thành Long, "liều mình" không còn là tố chất cần có của diễn viên, phim võ thuật cũng không còn là thể loại ăn khách nhất ở rạp chiếu.

Diễn viên Thành Long. Ảnh: Omake Books

10 năm qua, Thành Long đóng 11 tác phẩm, hầu hết không được khán giả đánh giá tích cực, điểm chấm bình quân trên diễn đàn phim Douban là 5,2/10 điểm. Các sản phẩm gần nhất ông đóng chính cũng không ăn khách, hai phim Thần thám Bồ Tùng Linh (2019) và Cấp tiên phong (2020) ra rạp các dịp Tết và quốc khánh ở Trung Quốc nhưng doanh thu không chạm mốc 300 triệu nhân dân tệ (43 triệu USD). Giới chuyên môn nhận định doanh thu của Tinh thần long mã cũng khó vượt mốc 200 triệu nhân dân tệ.

Trang Sohu nhận định những năm qua Thành Long ít thay đổi phong cách làm phim, thiếu sáng tạo, chủ yếu diễn những tác phẩm vốn là sở trường của ông. Hollywood từng mời tài tử đóng chính Everything Everywhere All at Once nhưng ông từ chối. Sau đó, êkíp thay đổi kịch bản để Dương Tử Quỳnh thay thế. Vai diễn giúp "đả nữ" thắng Nữ diễn viên chính xuất sắc ở Oscar 2023.

Dù giảm sức hút ở phòng vé, Thành Long vẫn có vị trí quan trọng trong lịch sử điện ảnh Hoa ngữ, có vị trí trong làng phim quốc tế. Ở tuổi gần 70, niềm đam mê đóng phim với ông không giảm sút. Mỗi khi hết giờ làm, về phòng nghỉ, diễn viên thấy không thoải mái. Quay phim là lúc ông vui nhất. Tài tử mong mỗi năm hoàn thành một tác phẩm, các dự án sắp tới của ông gồm Thần thoại 2, Tân câu chuyện cảnh sát 2, Mười hai con giáp 2, Cấp tiên phong 2.

Như Anh (theo Sohu)