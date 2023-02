Thành Long đóng 'Thần thoại 2' cùng mỹ nữ Tân Cương

Tài tử Thành Long đóng "Truyền thuyết", phần hai của "Thần thoại", hợp tác người đẹp Tân Cương Cổ Lực Na Trát.

Theo Xinjiang Daily, đoàn phim đang ghi hình tại châu tự trị dân tộc Kazakh Ili, Tân Cương. Hôm 21/2, êkíp quay ngoại cảnh ở một khu trượt tuyết. Nội dung và các nhân vật chưa được tiết lộ song theo một số blogger phim, Na Trát đóng công chúa Tây vực. Nhiều khán giả nhận xét ngoại hình người đẹp phù hợp nhân vật.

Cổ Lực Na Trát, 31 tuổi và Thành Long, 69 tuổi. Ảnh: HK01

Ngoài Thành Long và Cổ Lực Na Trát, phim có sự tham gia của Lý Thần, Trương Nghệ Hưng, Lý Trị Đình. Biên kịch do Đường Quý Lễ đảm nhận.

Phim Thần thoại ra mắt năm 2005, do Đường Quý Lễ đạo diễn, Thành Long đóng chính cùng các người đẹp nổi tiếng châu Á như Kim Hee Sun, Mallika Sherawat. Phim kể chuyện tình xuyên thời gian hàng nghìn năm. Trong quá khứ, tướng quân Mông Nghị (Thành Long đóng) hộ tống công chúa Ngọc Tú (Kim Hee Sun) sang nước Tần để làm phi tần của hoàng đế. Suốt hành trình, chàng dằn vặt giữa nghĩa vụ và tình yêu với công chúa. Mông Nghị bị rơi vào bẫy của kẻ thù, chia cắt công chúa. Hai nghìn năm sau, nhà khảo cổ Jack (Thành Long) khai quật lăng tẩm thời nhà Tần, vô tình trở về quá khứ, gặp lại nàng.

Tác phẩm từng gây sốt phòng vé, ca khúc chủ đề Endless Love do Thành Long và Kim Hee Sun thể hiện cũng phổ biến tại nhiều quốc gia.

Nhạc phim 'Thần thoại' Nhạc phim "Thần thoại". Video: JCE Movies Limited

Thành Long đóng phim hơn 60 năm, nổi tiếng với Kế hoạch A, Đại náo phố Bronx, Câu chuyện cảnh sát, Giờ cao điểm... Những năm gần đây, ông tham gia Cấp tiên phong, Thần thám Bồ Tùng Linh.... nhưng không thành công ở phòng vé. Theo HK01, Thành Long từng được mời đóng phim Hollywood Everything Everywhere All at Once nhưng ông từ chối vì muốn đầu tư cho các dự án Hoa ngữ. Sau đó, đạo diễn thay đổi kịch bản, mời Dương Tử Quỳnh đóng chính.

Như Anh