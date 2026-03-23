Đúng 15h, thánh lễ đưa chân Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn diễn ra tại Nhà truyền thống, Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn.

Đây là nghi thức cầu nguyện trong tang lễ Công giáo, cử hành sau khi tẩn liệm, nhằm cầu cho linh hồn người quá cố sớm hưởng nhan Thánh Chúa, đồng thời thể hiện sự hiệp thông giữa người sống và đã khuất.

Trước đó, chiều 22/3, Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn – vị Hồng y thứ 5 của Giáo hội Việt Nam, nguyên Tổng Giám mục Tổng giáo phận TP HCM – qua đời, thọ 92 tuổi.