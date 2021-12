Thanh khoản nhà liền thổ phía Nam tăng mạnh

Tiêu thụ nhà phố, biệt thự tại các tỉnh phía Nam tăng gấp 2,8 lần trên thị trường sơ cấp (chào bán lần đầu) sau 2 tháng bình thường mới.

Báo cáo thị trường nhà phố, biệt thự tại TP HCM và vùng phụ cận của DKRA Việt Nam cho biết, sau hai tháng thành phố và nhiều tỉnh phía Nam dỡ phong tỏa sống chung với dịch bệnh, tháng 11 nguồn cung bất động sản liền thổ lên cao, thanh khoản tăng mạnh so với tháng 10.

TP HCM và 5 tỉnh lân cận gồm: Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh ghi nhận 1.387 căn nhà phố, biệt thự đến từ 15 dự án bao gồm 6 dự án mới và 9 dự án thuộc giai đoạn tiếp theo trong tháng qua. Tỷ lệ tiêu thụ trên nguồn cung mới đạt 72%, gấp 2,8 lần so với tháng đầu tiên dỡ phong tỏa.

Rổ hàng tại Đồng Nai dẫn đầu khi chiếm 64% nguồn cung toàn thị trường, đồng thời lượng tiêu thụ lên đến 61,5% thanh khoản các tỉnh phía Nam. Nhiều chính sách chiết khấu, hỗ trợ lãi suất đang phủ sóng thị trường nhằm kích cầu trong mùa cao điểm bán hàng cuối năm. Những dự án nằm trong các khu đô thị lớn được quy hoạch đồng bộ, bài bản vẫn là tâm điểm thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Một góc dự án biệt thự xây sẵn tại Đồng Nai. Ảnh: Phước Tuấn

Trong khi đó, thị trường nhà phố, biệt thự TP HCM ghi nhận 2 dự án mở bán với tổng số sản phẩm khiêm tốn hơn vùng ven (tung ra 56 căn), tuy nguồn cung không nhiều nhưng đã tăng gấp 4 lần so với tháng 10. Tỷ lệ tiêu thụ trên nguồn cung mới xấp xỉ 36% rổ hàng, tương đương 20 căn.

Thanh khoản trên thị trường sơ cấp TP HCM tăng nhẹ, còn thị trường thứ cấp (nhà đầu tư mua đi bán lại) ít sôi động. Các giao dịch thành công chủ yếu ghi nhận ở những dự án đã bàn giao nhà, pháp lý hoàn chỉnh và mức giá bán dưới 10 tỷ đồng một căn. Giá chào bán sơ cấp tại một số dự án mới không có sự biến động so với giai đoạn mở bán trước.

Ở phân khúc đất nền, TP HCM và 5 tỉnh phụ cận ghi nhận 10 dự án mở bán, nguồn cung ra thị trường đạt 671 sản phẩm, tăng 77,5% so với cùng kỳ năm 2020 (378 sản phẩm). Tỷ lệ tiêu thụ chung của thị trường đạt khoảng 54% trên nguồn cung mới, tăng 55,8% so với tháng 10 và tăng 33% so với cùng kỳ năm 2020.

Nguồn cung đất nền trong các dự án mới tập trung chủ yếu tại thị trường tỉnh Long An, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu nên lượng tiêu thụ mới cũng phủ sóng ở 3 tỉnh này, mặt bằng giá thứ cấp không có nhiều biến động. Mãi lực thị trường đang tiếp đà tăng so với quý III và đi lên so với tháng 10, đồng thời vượt trội so với cùng kỳ năm trước.

DKRA dự báo, bất động sản liền thổ vẫn tiếp tục xu hướng tăng mạnh nguồn cung và thanh khoản trong tháng 12, tức tháng cuối cùng trong mùa cao điểm bán hàng của năm 2021. Nguyên nhân các tài sản liền thổ dự kiến được các nhà đầu tư chọn mặt gửi vàng vì đây là kênh trú ẩn an toàn cho các dòng vốn nhàn rỗi và dài hạn.

Trung Tín