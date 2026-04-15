Thanh Hoa - từ trường dự bị đến 'đầu tàu' học thuật Trung Quốc

Từ một trường dự bị du học, Đại học Thanh Hoa vươn lên dẫn đầu thế giới về AI và các ngành kỹ thuật, là biểu tượng của sự ưu tú tại Trung Quốc.

Theo bảng xếp hạng năm 2026 của THE và QS, Đại học Thanh Hoa (Tsinghua University) lần lượt đứng thứ 12 và 17 thế giới. Đây là cơ sở giáo dục duy nhất của châu Á lọt vào top 10 toàn cầu ở lĩnh vực Khoa học tự nhiên, ngang ngửa với các đại học hàng đầu Mỹ.

Sức mạnh của Thanh Hoa được minh chứng rõ nét nhất qua các chỉ số nghiên cứu. Năm 2025, trường tiếp tục giữ vững vị trí số một trên bảng xếp hạng CSRankings, vượt qua các "ông lớn" như Carnegie Mellon hay Stanford về số lượng công bố khoa học tại các hội nghị đầu ngành về Trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống máy tính.

Ngoài AI, Thanh Hoa còn thống trị bảng xếp hạng của US. News ở hàng loạt khối ngành mũi nhọn như Kỹ thuật, Khoa học vật liệu và Hóa học.

Tất cả cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt từ một học viện bách khoa thuần túy sang một đại học nghiên cứu đa ngành với trọng tâm là công nghệ cao.

Trong vòng 10 năm trở lại đây, Đại học Thanh Hoa cũng nhảy vọt từ vị trí 47 lên top 17 thế giới trong bảng xếp hạng của QS. Các chỉ số về danh tiếng học thuật, số trích dẫn nghiên cứu và uy tín với các doanh nghiệp đều gần tuyệt đối (hơn 99/100 điểm).

Sinh viên Đại học Thanh Hoa trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: Website trường

Đại học Thanh Hoa ra đời vào năm 1911, là trường dự bị cho các sinh viên được chính phủ Trung Quốc dự định gửi sang Mỹ du học. Trường thiết lập chương trình đại học bốn năm riêng kể từ năm 1925. Sau khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời, Thanh Hoa được chuyển đổi thành một viện bách khoa, tập trung vào kỹ thuật và khoa học tự nhiên.

Ngay từ giai đoạn đầu của cải cách đại học tại Trung Quốc vào thập kỷ 80, đây đã là một trong những trường hạt nhân. Thanh Hoa nằm trong nhóm C9, liên minh ưu tú gồm chín trường đại học nghiên cứu công lập hàng đầu Trung Quốc đại lục, thường được gọi là "Ivy League" của Trung Quốc.

Cùng với Bắc Đại (Đại học Bắc Kinh), trường thuộc nhóm nhỏ được Bộ Giáo dục Trung Quốc chọn đầu tư ngân sách lớn, qua các chương trình nâng tầm chất lượng đại học như "Dự án 211", "Dự án 985", gần nhất là "Double First class".

Để bước chân vào Thanh Hoa, học sinh Trung Quốc phải trải qua một trong những cuộc đua khốc liệt nhất thế giới. Với tỷ lệ trúng tuyển bậc đại học chỉ khoảng 0,1%, thí sinh thường phải đạt từ 680 đến hơn 710 điểm trên thang 750 trong kỳ thi đại học toàn quốc (Gaokao).

Tuy nhiên, điều làm nên sức mạnh của Thanh Hoa không chỉ là đầu vào mà là cấu trúc đào tạo tập trung cao độ vào hệ sau đại học - nơi có các nghiên cứu chuyên sâu. Trong số 63.000 sinh viên đang theo học, chỉ 16.000 ở bậc đại học, còn lại là học viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh tiến sĩ, cùng hơn 3.000 nghiên cứu sinh sau tiến sĩ.

Đội ngũ giảng dạy và nhân viên gồm hơn 17.000 người, trong đó có 56 thành viên Viện Hàn lâm Khoa học và 36 thành viên Viện Hàn lâm Kỹ thuật Trung Quốc. Nhiều nhà lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc từng học tập ở đây, trong đó có Chủ tịch Tập Cận Bình - một cựu sinh viên ngành Kỹ thuật Hóa học..

Các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia, bao gồm các dự án và quỹ đặc biệt, là nguồn tài trợ chính cho Đại học Thanh Hoa.

Chỉ riêng năm 2024, trường đã nhận nguồn tài trợ khổng lồ lên tới hơn 2 tỷ NDT (khoảng 290 triệu USD) cho các dự án nghiên cứu. Trường cũng nằm trong nhóm 10 cơ sở giáo dục tinh hoa ở Trung Quốc có ngân sách vượt 5 tỷ USD mỗi năm, theo báo cáo của Trung tâm An ninh và Công nghệ Mới nổi (Mỹ) vào năm 2019.

Nguồn lực này cho phép Thanh Hoa thu hút những nhân tài hàng đầu từ thung lũng Silicon và công bố hơn 3.000 nghiên cứu trên tạp chí danh tiếng Nature, xếp thứ 7 thế giới, chỉ tính riêng trong năm 2025. Trường hiện là "đầu tàu" trong các lĩnh vực chiến lược như chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Tọa lạc trên nền vườn thượng uyển của triều đại nhà Thanh tại Bắc Kinh, khuôn viên rộng 483 ha của trường có sự giao thoa giữa nét cổ kính truyền thống Trung Hoa với các công trình hiện đại theo phong cách phương Tây. Những ao hồ nhân tạo, sen phủ mặt nước nằm xen kẽ giữa các phòng thí nghiệm tối tân, tạo nên một không gian học thuật vừa thư thái vừa nghiêm cẩn.

Năm 2010, Forbes bình chọn đây là một trong những khuôn viên đại học đẹp nhất thế giới.

Đến nay, Thanh Hoa đã thiết lập mạng lưới đối tác với hơn 290 đại học tại 50 quốc gia, khẳng định vị thế một trung tâm tri thức mở, kết nối Trung Quốc với tinh hoa giáo dục thế giới.

Khánh Linh (Tổng hợp)