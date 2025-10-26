Thanh Hóa ngắt mạch 15 trận không thắng ở V-League

Nghệ AnThanh Hóa hạ SLNA 1-0 ở vòng 8 V-League, qua đó có chiến thắng đầu tiên trong mùa giải 2025-2026, tối 26/10.

Trước trận đấu trên sân Vinh, Thanh Hóa không thắng 14 trận V-League kéo dài từ mùa 2024-2025, trong đó có 9 thất bại. Ngoài ra, họ còn thua HAGL 0-2 ở vòng loại Cup Quốc gia 2025-2026.

Tuy nhiên, gần đây đã có những tín hiệu tích cực đến với đội bóng xứ Thanh, khi hòa hai trận gần nhất, trước CLB TP HCM (1-1) và PVF-CAND (2-2). Chuyến làm khách trước SLNA - đội chủ thắng một và thua ba, hòa ba từ đầu mùa - có thể xem là cơ hội tốt để đoàn quân HLV Choi Won-kwon ngắt mạch trận thất vọng.

Tiền đạo Thanh Hóa Rimario (số 11) ghi bàn duy nhất trong trận thắng SLNA 1-0 ở vòng 8 V-League 2025-2026, trên sân Vinh, Nghệ An ngày 26/10/2025. Ảnh: Phi Hùng

Vận may đến với đội khách ở phút 32. Thủ môn Cao Văn Bình băng ra ngoài vòng cấm nhưng thiếu liên lạc với đồng đội. Vương Văn Huy phá cũng không đủ tốt, tạo điều kiện cho Rimario sút một chạm vào lưới trống ghi bàn.

Thanh Hóa sau đó chơi lùi sâu, có nhiều cơ hội phản công nhưng hàng công đều bỏ lỡ. Hàng thủ đội khách cũng gặp may khi các chân sút SLNA thiếu chính xác trong nhiều tình huống. Điển hình như phút 20, Trần Mạnh Quỳnh cướp bóng trong vòng cấm để căng ngang, nhưng bị Trịnh Văn Lợi phá giải nguy ngay trước khi đến chỗ Justin Garcia. Sau đó, thủ môn Trịnh Xuân Hoàng hai lần phải bay người cứu thua những cú sút xa của đối thủ.

SLNA 0-1 Thanh Hóa Diễn biến chính trận SLNA 0-1 Thanh Hóa.

Sang hiệp hai, chủ nhà tiếp tục phung phí. Phút 50 Ngô Văn Lương đệm lòng ở cự ly 11 m lên trời. Michael Olaha và Justin Garcia cũng có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm ở thế thuận lợi, nhưng đều chệch khung thành trong gang tấc, qua đó giúp Thanh Hóa có chiến thắng và trận giữ sạch lưới đầu tiên mùa này.

Cầu thủ Thanh Hóa ăn mừng sau chiến thắng đầu tiên ở mùa giải 2025-2026. Ảnh: Xuân Thủy

Tiếng còi mãn cuộc cũng là lúc các thành viên Thanh Hóa trút bỏ được áp lực. Họ đập tay nhau ăn mừng thành quả, rồi quây thành vòng tròn để khích lệ nhau.

Trước Thanh Hóa, HAGL cũng bất ngờ đánh bại Thể Công 2-1, qua đó giúp 14 đội V-League mùa này đều biết thắng. Niềm vui của Thanh Hóa là nỗi buồn với SLNA. Đội bóng xứ Nghệ đã không thắng 6 trận liền, trong đó có ba thất bại.

Hà Tĩnh cũng có thống kê tương tự SLNA, sau khi thua ngược Hải Phòng 1-2 trên sân Lạch Tray ở trận cùng giờ. Helerson mở tỷ số cho Hà Tĩnh phút 28, nhưng Joel Tagueu tỏa sáng ghi bàn trong sáu phút từ 38 đến 44 đã giữ ba điểm ở lại với chủ nhà.

Trên bảng thứ bậc V-League, Hải Phòng vươn lên thứ tư với 14 điểm. Hà Tĩnh có chín điểm đứng thứ 7. Thanh Hóa 7 điểm và HAGL 6 điểm lần lượt đứng thứ 11 và 13, để tạm đẩy Đà Nẵng xuống cuối bảng.

Đội hình xuất phát

SLNA: Cao Văn Bình, Vương Văn Huy, Lê Nguyên Hoàng, Hồ Văn Cường, Justin Garcia, Trần Mạnh Quỳnh, Quang Vinh, Hồ Khắc Ngọc, Carlos Olaya, Ngô Văn Lương, Michael Olaha

Thanh Hóa: Trịnh Xuân Hoàng, Huỳnh Minh Đoàn, Trịnh Văn Lợi, Đình Huyên, Hoàng Thái Bình, Abdurakhmanov, Damoth Thongkhamsavath, Lê Văn Thuận, Thái Sơn, Rimario, Võ Nguyên Hoàng.

Hiếu Lương