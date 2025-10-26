HAGL lần đầu thắng tại V-League mùa này

Gia LaiĐội bóng phố Núi có chiến thắng đầu tiên V-League 2025-2026 khi bất ngờ hạ Thể Công 2-1 ở vòng 8, chiều 26/10.

Qua 6 trận đầu mùa, HAGL thua ba và hòa ba, đứng cuối bảng. Trong khi Thể Công thi đấu thăng hoa, với 4 thắng ba hoà, chưa thua trận nào. Vì thế, đội chủ nhà được dự báo sẽ tiếp tục khó có điểm trước đội nhì bảng.

Diễn biến trên sân cũng cho thấy Thể Công chơi ấn tượng hơn, kiểm soát 66%, tung ra 15 cú dứt điểm, với 6 trúng đích và có một bàn. Ngược lại, dù chỉ dứt điểm cả thảy 5 lần, HAGL 4 lần đưa bóng đi trúng đích và ghi được hai bàn.

Cầu thủ HAGL mừng chiến thắng trước Thể Công ở vòng 8 V-League 2025-2026 trên sân Pleiku, chiều 26/10. Ảnh: HAGL FC

Phút 24, khi Thể Công đang chơi tốt hơn, HAGL bất ngờ mở tỷ số. Từ đá phạt cánh phải, Hoàng Vĩnh Nguyên tạt bóng về cột trái để trung vệ Jairo đánh đầu lái bóng vào góc xa. Đây mới là bàn thứ hai của đội bóng phố Núi sau 7 trận.

Không còn các trụ cột như Trần Minh Vương, Dụng Quang Nho, Châu Ngọc Quang, Trần Bảo Toàn, dàn cầu thủ trẻ của HAGL hầu như không chiếm lĩnh được thế trận, chủ yếu đá phòng ngự - phản công. Trong bối cảnh đó, các trung vệ cao to như Jairo, Fraga và thủ môn Trung Kiên trở thành những điểm sáng của chủ nhà, khi hóa giải hầu hết những tình huống nguy hiểm mà Thể Công tạo ra.

Khi đang gồng mình chống đỡ các đợt tấn công của đội khách, HAGL bất ngờ phản công sắc lẹm. Phút 61, tiền vệ Marciel chuyền xé toang hàng thủ Thể Công tạo điều kiện cho Ryan Ha băng xuống từ cánh trái rồi kết thúc quyết đoán ở góc hẹp, hạ thủ môn Văn Việt, nâng tỷ số 2-0.

Ngoài việc khó xuyên thủng hàng thủ chủ nhà, Thể Công cũng không gặp may. Phút 77, Lucao sút tung lưới thủ môn Trung Kiên nhưng VAR vào cuộc xác định đồng đội đã việt vị trước khi chuyền bóng. "Đó là pha bóng mà tôi chơi không tốt, nhưng may mắn đã song hành", Trung Kiên thừa nhận sau trận.

Trong nỗ lực tấn công không ngừng nghỉ, Thể Công rồi cũng ghi bàn ở phút 100+3 khi Lucao đá phạt qua hàng rào hạ Trung Kiên. Nhưng pha làm bàn muộn không đủ giúp họ lật ngược tình thế, nên nhận thất bại đầu tiên tại V-League mùa này.

Với HAGL, chiến thắng đầu tay giúp họ thoát khỏi vị trí cuối bảng. Với 6 điểm, đội chủ sân Pleiku lên thứ 13, đẩy Đà Nẵng xuống thứ 14. "Chúng tôi chịu áp lực rất nhiều khi đứng đội sổ. Do đó, chiến thắng xứng đáng này giúp đội giải toả và tạo động lực để chúng tôi hướng đến các vòng tiếp theo", thủ môn Trung Kiên nói sau trận.

Đức Đồng