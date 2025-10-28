Thanh Hóa duy trì đà tăng trưởng

Nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội của Thanh Hóa đạt và vượt kế hoạch bất chấp thiên tai và biến động thị trường sau 10 tháng.

Theo báo cáo từ UBND tỉnh, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10 tăng gần 22%, tính chung 10 tháng tăng 15,55% so với cùng kỳ. Trong 18 sản phẩm công nghiệp chủ lực, có 16 sản phẩm tăng trưởng, như thép tăng 27,9%, giày thể thao tăng 27%, xi măng tăng gần 20%...

Hoạt động thương mại – dịch vụ tiếp tục khởi sắc. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 10 ước đạt hơn 20.200 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ; xuất khẩu đạt 594 triệu USD, tăng 26,7%, trong khi nhập khẩu đạt 881 triệu USD.

Một góc đô thị Hạc Thành, Thanh Hoá. Ảnh: Lê Hoàng

Du lịch cũng phục hồi mạnh mẽ, đón gần 283.000 lượt khách, tăng 11,5%, tổng thu đạt gần 784 tỷ đồng, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 10 tháng, Thanh Hóa đón hơn 15,5 triệu lượt khách, tổng thu đạt hơn 43.000 tỷ đồng, tăng 33,7% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước là một điểm sáng khi 10 tháng đạt hơn 48.190 tỷ đồng, vượt 6% dự toán và tương đương cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thu nội địa đạt hơn 30.900 tỷ đồng, tăng 2,7%, còn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 17.200 tỷ đồng.

Đầu tư, doanh nghiệp và hạ tầng bứt tốc

Tỉnh đang triển khai chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, với tổng vốn hơn 25.000 tỷ đồng. Đến giữa tháng 10, tỷ lệ giải ngân đạt 58,7% kế hoạch, cao hơn bình quân cả nước 9,5 điểm phần trăm.

Trong tháng vừa qua Thanh Hóa thu hút thêm 3 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 700 tỷ đồng. Tính từ đầu năm, toàn tỉnh có 112 dự án mới (trong đó có 10 dự án FDI) với tổng vốn 17.342 tỷ đồng và 428,5 triệu USD, tăng 27,5% so với cùng kỳ.

Cung văn hóa thiếu nhi hiện đại nhất tỉnh Thanh Hoá mới hoàn thành. Ảnh: Lê Hoàng

Có khoảng 3.160 doanh nghiệp được thành lập mới trong 10 tháng, vượt 5,3% kế hoạch và tăng gần 13% so với cùng kỳ, đưa Thanh Hóa dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ về số lượng doanh nghiệp mới.

Bên cạnh đó, nhiều công trình hạ tầng trọng điểm được khởi công và hoàn thành, như dự án Khu công nghiệp WHA Smart Technology – Thanh Hóa, Cung văn hóa thiếu nhi và Trung tâm thể dục thể thao tỉnh, Trường nội trú liên cấp Bát Mọt, góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị và tạo động lực tăng trưởng mới.

Đẩy mạnh chuyển đổi số

Thanh Hóa đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và điều hành. Trong tháng, tỉnh tổ chức 10 lớp tập huấn cho hơn 900 tổ trưởng công nghệ số cộng đồng, triển khai phần mềm "Đại hội số" phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đồng thời xây dựng Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2026-2030.

Địa phương cũng rốt ráo cải cách hành chính, kỷ luật công vụ dữ liệu hành chính được kết nối, chia sẻ liên thông giữa chính quyền hai cấp, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm, dù đạt nhiều kết quả nổi bật, Thanh Hóa vẫn đối mặt với một số khó khăn như giải ngân đầu tư công chưa đạt yêu cầu, một số chỉ tiêu GRDP dự kiến không hoàn thành và thu hút đầu tư tư nhân còn hạn chế.

Trong tháng 11, tỉnh đặt trọng tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân, khắc phục hậu quả bão lũ, kiểm soát giá cả, ổn định thị trường, đồng thời chuẩn bị kế hoạch phát triển năm 2026 theo hướng thực chất, bền vững

Lê Hoàng