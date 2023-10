Thanh Hằng kết hôn nhạc trưởng Trần Nhật Minh

Người mẫu Thanh Hằng (40 tuổi) và nhạc trưởng Trần Nhật Minh (42 tuổi) gửi thiệp mời, chuẩn bị lễ cưới ngày 22/10, ở TP HCM.

Chiều 12/10, Thanh Hằng gửi thiệp cưới cho đồng nghiệp, người quen trong làng giải trí. Thiệp thiết kế theo cảm hứng âm nhạc, mang hình phím đàn piano, với chữ "H" và "M" (tên viết tắt của cô dâu, chú rể) đan xen.

Người mẫu mong khách mời mặc theo dresscode với các màu trắng, đen hoặc pastel. Thời gian qua, cô không tiết lộ kế hoạch tổ chức đám cưới do tập trung vào chung kết The New Mentor - cuộc thi cô làm huấn luyện viên.

Nhan sắc người mẫu Thanh Hằng ở tuổi 40. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chồng sắp cưới của Thanh Hằng là Trần Nhật Minh, sinh năm 1981, là một nhạc trưởng, tốt nghiệp thạc sĩ ở Nga, hiện công tác tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP HCM. Trần Nhật Minh từng chỉ đạo âm nhạc cho loạt liveshow của Hà Anh Tuấn, Lệ Quyên, Thanh Thảo. Trong một số khoảnh khắc lan truyền trên mạng xã hội, Thanh Hằng và Nhật Minh được nhận xét đẹp đôi khi đứng cạnh nhau.

Thanh Hằng được bạn trai cầu hôn hồi tháng 8. Lúc đó, cô gây chú ý khi đăng tải hình ảnh đeo nhẫn kim cương ở ngón áp út, kèm theo dòng trạng thái: "Trong trường hợp này, người ta hay nói đồng ý".

Thanh Hằng (phải) bên nhạc trưởng Trần Nhật Minh trong một sự kiện. Ảnh: Thanh Hằng fanpage

Thanh Hằng cho biết muốn kết hôn vì bạn trai hiện tại cho cô cảm giác bình yên. Cô khen anh bản lĩnh, can đảm khi dám đối diện với cô trong mọi tình huống. "Tôi đang tận hưởng tình yêu ở tuổi 40. Bạn trai xứng đáng được tôi yêu thương, tin tưởng", cô nói.

Thanh Hằng: 'Bạn trai cho tôi cảm giác rung động và tin tưởng lớn' Thanh Hằng: "Bạn trai cho tôi cảm giác tin tưởng". Video: Thiên Anh - Vũ Thịnh

Thanh Hằng quê Đà Nẵng. Cô đoạt danh hiệu Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2002, sau đó vào nghề mẫu chuyên nghiệp. Cô từng nhiều năm làm host Vietnam's Next Top Model và huấn luyện viên The Face 2018. Ngoài làm mẫu, Thanh Hằng diễn trong Những cô gái chân dài, Tuyết nhiệt đới, Mỹ nhân kế. Vai trong Nụ hôn thần chết mang tới cho cô giải "Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất 2008" ở Mai Vàng.

Năm 2019, cô cùng Chi Pu đóng chính trong phim điện ảnh Chị chị em em. Năm 2021, cô ra mắt tiểu thuyết Mẹ chồng - chuyển thể từ kịch bản điện ảnh cùng tên năm 2017. Thanh Hằng đang cùng Hồ Ngọc Hà, Hương Giang, Lan Khuê tham gia chương trình truyền hình thực tế The New Mentor - phát sóng vào tháng 8.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh chỉ huy dàn nhạc với bản "Humoresque" Nhạc trưởng Trần Nhật Minh chỉ huy dàn nhạc với bản "Humoresque" năm 2022. Video: Học viện Âm nhạc Quốc gia

