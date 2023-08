Hồ Ngọc Hà sẵn sàng đối đầu Thanh Hằng khi ngồi 'ghế nóng'

TP HCMHà Hồ lần đầu làm huấn luyện viên The New Mentor cùng bạn thân - Thanh Hằng, nói không ngại va chạm khi bảo vệ học trò.

Ngày 7/8, người đẹp cùng Thanh Hằng, Lan Khuê, Hương Giang dự sự kiện giới thiệu chương trình truyền hình thực tế mới.

Hồ Ngọc Hà nói hào hứng trở lại sau bảy năm kể từ The Face Vietnam 2016. Cô lần đầu ngồi chung ghế huấn luyện viên cùng Thanh Hằng tại một show thực tế về người mẫu. Ngoài đời, họ là bạn thân hơn 20 năm.

Ca sĩ cho biết không áp lực trước đồng nghiệp. "Điều tôi lo lắng là làm sao tạo sự hấp dẫn để giữ chân khán giả, không thể làm việc kiểu đầu voi đuôi chuột", cô nói.

Hồ Ngọc Hà: 'Tôi không nhàm chán vì sống thật cảm xúc' Hồ Ngọc Hà phát biểu ở sự kiện. Video: Tân Cao

Huấn luyện viên đặt ra quy tắc riêng như không tham gia vào tranh cãi mang tính cá nhân. Tuy nhiên, để bảo vệ quan điểm, học trò, cô sẽ không ngại đối đầu để đi tìm câu trả lời thỏa đáng.

Bốn huấn luyện viên đọ phong cách tại buổi ra mắt chương trình. Ảnh: The New Mentor Ca sĩ nói sẽ mang đến màu sắc chưa từng thấy cho khán giả. Người đẹp nhận mình sống thật, không diễn trước khán giả hay phải gồng lên để chứng tỏ bản thân là ai. "Chắc chắn sẽ không bao giờ có một Hồ Ngọc Hà nhàm chán bởi một khi sống đúng với cảm xúc thì rất khó để lặp lại", cô nói.

Thanh Hằng nói sau nửa chặng đường ghi hình, mối quan hệ của bốn huấn luyện viên vẫn tốt đẹp. Cô thấy may mắn khi được trải nghiệm nhiều chương trình truyền hình thực tế trước đó, nhận ra ưu và khuyết điểm, dần hoàn thiện bản thân. Người đẹp cho biết trước đây hay đấu tranh để giành mọi thứ về mình. Tuy nhiên, tại The New Mentor, cô tham gia với tâm thế sẵn sàng chia sẻ mọi thứ cho đàn em, nhất là về tư duy phản biện.

Thanh Hằng phát biểu ở họp báo The New Mentor Quan điểm của Thanh Hằng khi nhận lời làm huấn luyện viên chương trình. Video: Tân Cao Hai huấn luyện viên Lan Khuê, Hương Giang cho biết không áp lực trước đàn chị, sẵn sàng cạnh tranh công bằng. "Chúng tôi đều là người trưởng thành nên sẽ chọn cách cư xử đúng mực. Tại chương trình sẽ khó tránh khỏi việc đối đầu, tranh luận nhưng sẽ theo cách văn minh", Hương Giang nói. The New Mentor thực hiện dưới hình thức truyền hình thực tế, tìm kiếm, đào tạo thế hệ người mẫu có tố chất lãnh đạo, phù hợp nhu cầu, xu hướng thị trường thời trang cao cấp. Chương trình quy tụ thí sinh gồm người mẫu, á hậu có tiếng trong làng mốt như Mai Ngô, Như Vân, Chúng Huyền Thanh, Cao Ngân, Thiếu Lan... Ngoài bốn huấn luyện viên, chương trình mời thêm bốn giám khảo gồm Nong Poy, Lukkade Metinee, Sonia Couling, Cris Horwang, đều đến từ Thái Lan. Họ nổi tiếng trong ngành thời trang, có kinh nghiệm do từng làm giám khảo, huấn luyện viên nhiều chương trình truyền hình thực tế. Thí sinh chiến thắng sẽ nhận phần thưởng tiền mặt một tỷ đồng cùng nhiều phần quà, hợp đồng làm việc.

Tân Cao